Sei cose da fare per dare una scossa al prossimo appuntamento con lui

SCEGLI LA LOCATION – Solito posto di ritrovo, solita routine? Cambia! Proponi un posto che metta alla prova entrambi. Se amate lo sport prova con il rafting o una giornata di trekking in un'oasi verde. Non servono grandi stravolgimenti, ma anche un semplice bowling oppure qualcosa che non avete mai fatto. Sperimentare insieme un'attività nuova è un modo per tirar fuori la parte bambina che c'è in ognuno di noi… e ridere a crepapellle.



SORPRESE IN CUCINA – Ormai avete una lista dei ristoranti preferiti e avete individuato la cucina che amate di più: ecco un'ottima occasione per dare una svolta alla serata! Thailandia, Mongolia, Eritrea, India, i posti dove andare sono moltissimi… Per un paio d'ore i sapori e l'atmosfera di una cena etnica vi porteranno nel cuore di una nuova geografia dell'anima.



UN NUOVO RITMO – Vi piace andare a ballare? Cambiare genere musicale potrebbe farvi conoscere nuove ispirazioni. Dall'elettronica al jazz al concerto di violino, quando la musica è dal vivo le emozioni crescono a dismisura. La musica riesce a coinvolgere corpo e mente lasciando andare tensioni e stress: l'idea per avere nuova energia dopo una giornata di lavoro e ritrovare la sintonia con il partner senza bisogno di parlare.



CONTATTO DI PELLE – Prenota un massaggio di coppia… oppure prepara l'olio da massaggio e un ambiente rilassante. Sarà una sorpresa dolcissima. Quando siamo abituati a correre, il rischio è che questa tensione rimanga sottopelle. Aggiungi nel diffusore e nell'olio da massaggio qualche goccia di olio essenziale e l'intimità arriverà gradualmente, con estrema dolcezza. Perfetto l'olio essenziale di Ylang Ylang, Neroli, Incenso, Vaniglia.



SOTTO LE STELLE – Su internet trovi moltissime occasioni per passare una notte lontano da casa a prezzi low cost. Un hotel speciale, l'agriturismo nella natura, una romantica casa sull'albero… o la tenda! Abbracciarsi sotto un cielo stellato fa tornare all'adolescenza e alle vacanze. Porta una coperta calda e un cestino da picnic, per fare colazione con un bacio mentre il sole sorge.



VOGLIA DI RELAX – Cosa ne dici di mettere in borsa un costume anche per lui? Non dire nulla… e trascinalo alle terme! Un pomeriggio a mollo nell'acqua termale oppure una notte speciale fra i vapori dell'hammam saranno un modo per rilassarsi, ritrovare il contatto epidermico e l'intimità. Le sorprese ci fanno uscire dai soliti schemi e aggiungono un pizzico di magia alla vita.