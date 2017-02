Seduzione: sei capace di farti corteggiare?

Concedi a te stessa di meritare quelle attenzioni. – Come sempre, tutto si fonda su un buon rapporto con se stesse e con una solida autostima. Perché non dovresti piacere a un uomo? Hai tutte le buone qualità necessarie e, dato che nessuno è perfetto, conosci i tuoi difetti: se è il caso, chiederai scusa e cercherai di farti perdonare. Naturalmente, se il lui che si fa avanti non ti piace, sii cortese ma ferma nel segnalare che le attenzioni non sono gradite o quali sono i limiti entro i quali vuoi rimanere.



Permettigli di comportarsi “da cavaliere” – Non schernirti davanti ai piccoli gesti galanti come cederti il passo nell’entrare in ascensore, aprirti la portiera dell’auto, versare da bere, alzarsi da tavola se ti alzi tu. E se lui vuole pagare il conto al ristorante, non insistere troppo per fare a metà. Permettigli di essere protettivo nei tuoi confronti: questo agli uomini piace molto perché li aiuta a sentirsi forti davanti alla loro donna, specie ai primi appuntamenti.



Prima mossa: a chi tocca? – In effetti, sarebbe meglio se fosse lui a fare il primo passo nei tuoi confronti, anche se sta a te fargli capire quando ci sono le condizioni per una sua mossa. Se pensi che potrebbe impiegare settimane o mesi per decidersi, forse è il caso di aiutarlo un po’. E’ possibile che non si decida perché non riesce a interpretare i tuoi segnali, o perché non è certo che tu sia interessata a lui e teme un rifiuto. Lascia però che l’approccio diretto da parte tua sia davvero l’ultima spiaggia: mostrarsi troppo dirette ed esplicite può essere interpretato come segno di aggressività. Fagli capire che lui ti piace e ti interessa, usa il linguaggio del corpo più che le parole e muoviti sempre con la massima dolcezza.



Non giocare con i suoi sentimenti – Se un uomo ti dedica delle attenzioni ed è sincero, nella maggior parte dei casi non cerca nulla in cambio, se non la tua considerazione. L’onestà reciproca a questo punto è d’obbligo.



Non sottovalutare l’importanza dell’attesa – Se lui ti manda un messaggino o ti chiama al telefono e non ti trova, non occorre precipitarsi a rispondere: gli daresti l’impressione che eri lì in impaziente attesa di un suo segnale. La seduzione impone anche di farsi un po’ desiderare: i tempi di attesa fanno aumentare il desiderio dell’altro. In questo modo, quando arriva la risposta, l’emozione è ancora più grande.



Peperoncino sì, ma con cautela – Soprattutto all’inizio di una storia, quando ancora non ci si conosce a fondo, è meglio evitare le battute a sfondo sessuale molto esplicite, soprattutto se hanno carattere goliardico. Lui potrebbe percepirti più come amica che come possibile partner. Stesso discorso vale per la tattica di fargli immaginare che tu abbia altri spasimanti: lui potrebbe essere spinto a “darsi una mossa” per non rischiare che tu gli sfugga, ma sul lungo periodo può farsi l’idea che tu sia frivola e poco affidabile.



Gioca con la voce e con gli sguardi - Il nostro tono di voce è un potente strumento di seduzione. Prendi l'abitudine di usare note "morbide", parla piano, a voce bassa e nei toni più caldi quando vuoi comunicargli che lui ti piace davvero. In questo modo puoi trasmettergli più emozioni e attrazione di quanto non facciano mille parole.