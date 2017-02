San Valentino: tavola rosso passione con i cibi dell’amore

Non occorre spendere un patrimonio per celebrare il giorno degli innamorati con una cena ad alto tasso afrodisiaco . Le ostriche e lo champagne, per quanto seducenti e lussuose, non hanno poi questo gran potere e sono ormai un po’ scontate. Molto meglio sfruttare le caratteristiche di alcuni super food dell’amore, tra l’altro tutti appartenenti alla tradizione contadina del nostro Paese, come lo zafferano , il peperoncino , ma anche il sedano , il finocchietto selvatico e il pistacchio .

Così spiega la Coldiretti, che in occasione di San Valentino ha censito i cibi dell'amore Made in Italy lungo tutta la Penisola. Quando arriva la festa degli innamorati si tende ad acquistare prodotti esotici, ad esempio zenzero, curcuma e ginseng, ai quali sono associate miracolose proprietà afrodisiache, ma che spesso provengono da Paesi come Cina e India che hanno bassissimi livelli di sicurezza alimentare. Non c’è in realtà alcun bisogno di ricorrere a rischiose spezie esotiche, dato che il nostro Paese è ricco di alternative naturali sperimentate nei secoli, di generazione in generazione, e che possono contribuire a rendere stuzzicante la cena di San Valentino.



Ad esempio, la Sicilia ci insegna che tante importanti virtù arrivano dal finocchietto selvatico e dal pistacchio di Bronte, celebrati per i loro stuzzicanti poteri. Alleato dell’amore è anche il sedano, grazie alla sua azione stimolante sulle ghiandole surrenali e alle sostanze che servono da richiamo olfattivo per la riproduzione. Dalla Puglia arrivano invece il cinipi, una verdura simile alla cima di rapa, incrocio tra cicoria e asparago, e un insalata verde leggermente amarognola, di dimensione ridotta rispetto alla norma, ma che sprigiona un potere eccitante.



Alleati di Cupido sono anche lo zafferano, il miele e i tartufi, ma non sono da dimenticare le classiche cipolle e aglio, che contengono componenti simili a quelli presenti nel Viagra.