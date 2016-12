Ritrova la tua carica sexy in dieci mosse

1 EFFETTO PROFUMO – Secondo gli studi i profumi sono in relazione con l'area più antica del cervello e attivano le connessioni nervose legate alle emozioni. Quali sono i tuoi preferiti? Scegli una fragranza, indossala, sentila tua: la giornata inizierà con più carica.



2 VISIONE DI SÉ – Coinvolgi colleghe e amiche più care in un gioco. Ognuna dovrà scrivere tre (o più!) dettagli che ama del corpo dell'altra e tre caratteristiche positive del carattere: conserva i biglietti e appendili. Spesso ci concentriamo solo sui nostri difetti, vedersi attraverso gli occhi di chi ci vuole bene aiuta l'autostima.



3 TUTTO PER TE – Cosa ne dici di regalarti una manicure oppure un massaggio? Concedersi tempo per sé è un modo per iniziare a amarsi di più. Quando mani esperte massaggiano i tessuti, il corpo risponde e si attiva: l'effetto è un'onda di energia benefica.



4 ELIMINA – Stai pensando ai chili di troppo o il naso che hai sempre odiato? Sbagliato. È tempo di eliminare tutto ciò che non ti valorizza, dai vestiti ai colori che usi. Osserva quello che ti circonda e butta senza pietà le cose che ti deprimono, che ti fanno sentire sciatta e triste.



5 COLPI DI LOOK – Affidati a un parrucchiere esperto. Scegliere un nuovo taglio di capelli aiuta a valorizzare il viso e sarà un rito simbolico per dare un taglio al passato e … cambiare testa!



6 ESERCIZI INTIMI – Acquista le palline vaginali: utilizzarle ogni giorno per una passeggiata di venti minuti rafforza il pavimento pelvico mantenendo tonica la muscolatura e ti permetterà di entrare in maggior intimità con il tuo corpo.



7 ESCI! – Stare all'aria aperta fa bene al fisico e all'umore. La luce solare stimola la produzione di serotonina e cortisolo, favorendo l'attivazione del desiderio. Dedica ogni giorno venti minuti per una passeggiata, oppure inizia a fare jogging. Allenarti ti farà sentire più agile e scattante, favorendo l'equilibrio corpo-mente.



8 DANZA CON TE STESSA – Fallo all'interno di un corso oppure semplicemente in cucina: ballare sulle note preferite risveglia la voglia di sedurre e aiuta a sentire la propria carica sexy. Guardati allo specchio mentre danzi, aggiungi grazia ai tuoi movimenti e inizia a percepire la tua energia.



9 SORRIDI – Sfoggia un vestito speciale, osa un rossetto acceso, indossa i tuoi colori preferiti. Vergogna, tabù e imbarazzo spesso impediscono di godere dei piaceri dell'amore, ma il corpo non è questione di centimetri o cellulite. Accetta con amore la tua fisicità. Sorridi a te stessa e lentamente a cambiare saranno anche i tuoi pensieri.



10 COCCOLE – Scegli un olio naturale e aggiungi qualche goccia di olio essenziale di ylang-ylang e mirto. Grazie alle proprietà benefiche aiuteranno a sciogliere le tensioni e superare i blocchi, favorendo la connessione con la tua femminilità. Abbassa le luci, regalati una doccia calda e massaggia il corpo lentamente, a occhi chiusi. Il contatto di pelle è un viaggio nel piacere alla scoperta di te stessa.