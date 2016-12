Quando lui sceglie il cane

07:00 - Dividersi i libri, litigare su chi prenderà il set di padelle in pietra, giocarsi a morra cinese lo spazzolino elettrico. Lasciarsi è un’esperienza traumatica che sconvolge emotivamente e fisicamente. Si dice sempre che la verità è in mezzo, che nessuno ha colpa se le cose non hanno funzionato e che bisogna andare avanti. Ma che pensare di quegli uomini che messi davanti a un ultimatum scelgono il loro amico peloso rispetto all’amata?

Non c’è bisogno di arrivare a un ultimatum per capire in che direzione soffierà il vento, ecco allora un piccolo vadecum su come riconoscere, affrontare e gestire i “dog lovers”. Esiste, infatti, una netta differenza tra avere un cane e esserne un vero e proprio amante.



Identificare il “dog lovers” - Se si presenta al primo appuntamento con il suo pastore maremmano e passate la serata a cercare un ristorante che possa accogliere anche lui, forse è meglio fare un po’ di proiezione sul futuro. Quello che ti aspetta, infatti, è un uomo che usa il cane come un’appendice emotiva. Alla stregua del peluche d’infanzia, esce sempre con il cane, anche nelle occasioni in cui la povera bestia ne soffre (per esempio le feste con la musica a tutto volume). Ipotizzando che siete riusciti a superare la cena e, ora, siete a casa sua, occhio alla stanza da letto. Ti accorgerai subito se è abituato a dormire con il suo amico peloso e non sarà piacevole. Se poi mentre siete in un momento di passione lui si ferma perché il cane vi sta guardando, scappa, la situazione può solo peggiorare.



Qualche regola di convivenza - Tutti amano i cani, alcuni amano più che gli altri abbiano dei cani. Se vi siete trovate invischiate, innamorate, con un uomo che ama i cani, l’unica cosa che potete cercare di fare è dare delle regole. Vietare l’ingresso del cane in stanza da letto è un primo passo per preservare l’intimità del vostro “tempio”. Ci saranno delle volte in cui vi farà piacere il contatto con fido, altre no: uno spogliarello sexy interrotto dal cane che si lecca sul vostro cuscino ammazzerebbe la libido di chiunque. Trovare poi una pensione per cani di fiducia, consigliata da amici ed esperti, vi consentirà di lasciarvi alle spalle lo stress della città per un weekend romantico. I cani sono molto abili nel comunicare lo stress, se c’è qualcosa che non va nel posto cui lo affiderete, ve lo farà capire subito.



Non riversare lo stress sull’animale - A questo punto, qualsiasi cosa stia succedendo nella vostra relazione, non è colpa del cane. Lui riesce a dire “ti amo” solo all’amico peloso? Mantieni la calma, il cane non sa neppure cosa stia dicendo il padrone. Non trattarlo, dunque, come una rivale. Riversare sul cane le proprie frustrazioni non farà altro che dividervi di più. Se poi lui prende le parti di ogni comportamento sbagliato del cane, potrebbe essere utile contattare un addestratore. Con qualche lezione riporterà l’armonia in casa e insegnerà al partner che i cani sono solo cani e vanno trattati come tali.