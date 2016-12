Non sopporti la sua famiglia? Cinque strategie di sopravvivenza

1 ORGANIZZATI – La sua famiglia è insopportabile? Contribuisci a organizzare dei momenti in cui vedersi e non lasciare tutto in mano a lui: risulterà strategico. L'abitudine del pranzo settimanale alla lunga può alimentare malumori e discussioni che si ripetono. No quindi al pranzo della domenica fisso: scegli tu una giornata speciale (ogni tanto!) in cui decidere di ritrovarsi insieme.



2 CAMBIA LOCATION – Il luogo dove incontrarsi può rivelarsi strategico per trascorrere qualche ora insieme… senza litigare! Al ristorante, passeggiando per la sagra di paese o durante una grigliata all'aperto è più facile chiacchierare in maniera leggera, evitando di cadere nelle solite discussioni. Stare lontani dalle abitudini aiuta a far emergere lati diversi di noi.



3 CHIEDI SUPPORTO – Credi che unire famiglia e amici possa sortire effetti disastrosi? Non è affatto detto. Prova a mescolare le carte e naturalmente fai in modo di scegliere gli amici adatti, dotati di sensibilità e in grado di capire le situazione. Di fronte agli estranei spesso le reazioni sono più pacate e ci si comporta in maniera differente, con più tatto e apertura. Organizza un pranzo da voi dove invitare i suoi insieme a due o tre amici. Potrai rilassarti e seguire il flusso della conversazione senza il pensiero di dover essere tu a gestire l'atmosfera del gruppo.



4 NO, GRAZIE – Evita di chiedere favori o cercare appoggi. Essere autonomi spesso è più difficile, tuttavia organizzare la quotidianità in maniera indipendente permette di concedersi il lusso di comportarsi come meglio si crede. Se hai affidato tuo figlio ai suoi oppure la sua famiglia ti aiuta con la casa (o magari l'affitto), sappi che stai costruendo un rapporto di vicinanza e aiuto sempre più stretto. Conquista la tua indipendenza, a livello materiale e psicologico.



5 CASA VOSTRA – Abitare a una certa distanza chilometrica aiuta. Non si tratta di cambiare città, ma semplicemente di saper scegliere l'autonomia di cui avete bisogno come coppia. Vivere al piano di sopra potrebbe essere economico e comodo, ma a volte, pur con le difficoltà, rende più felici pagare l'affitto di una casa tutta vostra, scelta secondo le esigenze nostre e del partner.