Non fai sesso? Ecco cosa sta succedendo al tuo corpo

Il calo del desiderio in certi periodi si fa sentire. Smettiamo di fare l'amore non solo durante i periodi di singletudine , ma anche in coppia. Il tempo, l'abitudine a dover correre tutto il giorno e i ritmi della giornata ci rendono macchine efficienti e freddi calcolatori, lontani dai richiami del corpo, che spesso riusciamo a ritrovare solo quando siamo in vacanza, lontani dalla frenesia. Ecco però dieci cose su cui influisce il sesso , dal corpo alla mente.

1 ALLENAMENTO – Fare sesso costituisce un vero e proprio allenamento muscolare. Nei periodi in cui evitiamo i rapporti diminuisce la stimolazione muscolare, così come la nostra elasticità e capacità aerobica.



2 PELLE – Un'attività sessuale regolare contribuisce a migliorare la circolazione sanguigna. Grazie al rilascio di estrogeni, epidermide e capelli appaiono più luminosi: ecco perché quando evitiamo di fare l'amore ci sentiamo spenti… anche nella pelle!



3 SONNO – L'ossitocina rilasciata durante il sesso stimola il buon umore, aiuta a rilassarsi e favorisce il riposo. Durante i periodi il cui il desiderio cala è frequente sentirsi facilmente irritabili, nervosi, tendenti all'insonnia.



4 SISTEMA IMMUNITARIO – Secondo gli studi baciarsi… favorisce lo scambio di batteri! Il risultato è che le difese immunitarie si rafforzano, migliorando lo stato di benessere. Un motivo in più per tornare a scambiarci baci e tenerezze.



5 ELASTICITÀ – Fare sesso regolarmente aiuta a rafforzare il pavimento pelvico. Quando smettiamo i tessuti possono rilassarsi, viceversa mantenerli in allenamento può evitare il rischio di prolassi e aumentare l'elasticità.



6 STRESS – Dagli studi emerge che quando facciamo l'amore siamo… più rilassati! I periodi di astinenza possono incrementare nervosismo e cali dell'umore, al contrario chi ha una regolare attività sessuale mostra di gestire meglio lo stress.



7 ANTIAGE – Il sesso è antiage, rallenta la formazione di rughe e favorisce l'elasticità dei tessuti, mantenendo giovani le mucose. Una vera e propria medicina dal corpo all'anima.



8 SCHIENA – Grazie al movimento ritmico del bacino, i muscoli della colonna vertebrale vengono sollecitati scoprendo un nuovo benessere, elasticità, flessibilità. Quando evitiamo il sesso percepiamo il corpo in modo più rigido, meno armonioso: una sensazione che spesso si trasferisce anche alla mente.



9 CUORE – Dal sentimento all'anatomia: il sesso costituisce un massaggio naturale per il sistema cardiocircolatorio, in grado di presentare conseguenze positive anche per la salute del cervello. Quando è intenso e felice il sesso migliora il nostro benessere quotidiano… e aumenta la felicità al risveglio!



10 DESIDERIO – Secondo gli esperti una regolare attività sessuale accende il desiderio. L'astinenza, invece, ha effetti negativi sulla libido. Insomma, più lo facciamo… più abbiamo voglia di farlo! Un ottimo motivo per continuare a tenersi allenati dando spazio alle nostre sensazioni più intense e primitive.