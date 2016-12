Noia di coppia: i trucchi per evitarla

IMMAGINATE – Il primo passo da fare per un rapporto di coppia differente è andare oltre gli schemi e smettere di prestare ascolto ai disfattisti. Le storie d'amore che durano una vita intera esistono, ma l'amore è come una giardino che necessita cure giornaliere, un pizzico di sole e... tanta pazienza! Quali sono le cose di cui avete bisogno, rispettivamente, per stare bene? Avere uno spazio per se stessi è importante per la propria creatività e aiuta la coppia. Ritagliatevi un momento all'interno della settimana in cui ognuno possa occuparsi delle attività che preferisce: curare i propri interessi contribuisce alla felicità individuale e permette di stare con l'altro senza sovraccaricarlo di aspettative.



STUPITEVI – Le piccole sorprese sono il sale della vita. Rompi la routine con un'idea in grado di farvi uscire dalle logiche della vita quotidiana: a volte basta un picnic a sorpresa, un concerto o un weekend diverso dal solito per creare un effetto piacevolmente destabilizzante. Il prossimo anniversario? Chiedi al partner di prendersi due giorni di ferie e prenota una fuga, ma non dire assolutamente nulla rispetto a dove andrete: una volta in aeroporto o in treno rivelerai la destinazione. L'espressione di pura meraviglia sul suo volto sarà impagabile.



CONDIVIDETE – Noia e incomprensioni si sostituiscono all'empatia iniziale quando smettiamo di condividere le nostre emozioni profonde. Se stai affrontando un periodo difficile trincerarti nel silenzio non renderà più facili le cose, anzi probabilmente renderà tutto ancora più difficile. Spesso smettiamo di fare una domanda che, invece, si rivela essenziale per il benessere a due: come stai? Non ignorare le sue e le tue difficoltà, speranze, sensazioni: esporre le proprie paure aiuta a superarle insieme.



SPERIMENTATE – La curiosità e la capacità di metterci alla prova sono ciò che ci rende vivi e vitali. Cosa ne dici di trovare un'attività da fare insieme? Scegliete qualcosa che non avete mai provato prima: una nuova esperienza da fare insieme unisce, diverte e ha il sapore elettrizzante dell'inesplorato. Corsi di ballo, una domenica all'insegna del trekking, la parete da arrampicata, un orto da affittare e lavorare insieme: le idee possono essere infinite.



RILASSATEVI – Una volta assaporati i piaceri delle terme, sono in pochi a rinunciarvi. Scopri un centro termale o una piscina nelle vicinanze di casa e organizza un pomeriggio da passare pelle contro pelle, abbracciati nell'acqua. Ritrovare il contatto fisico aumenta il senso di vicinanza e accende la passione.



DIVERTITEVI – Solo quando accettiamo di lasciare andare il controllo e allontanarci dal gioco di ruoli necessari per le piccole e grandi incombenze della vita domestica si apre la possibilità per una dimensione ludica in cui prendersi il permesso di giocare, perdere tempo insieme, sorridere. La spensieratezza di ciò che eravate esiste ancora: la sfida è non darsi per scontati e trasformare ogni giorno in un'avventura da progettare tenendosi per mano.