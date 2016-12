Ma quanto è sexy il prof di mio figlio!

07:00 - Finita l’estate i figlioli tornano tra i banchi di scuola e i genitori tornano a trasformarsi in taxisti per accompagnarli a lezione. Eppure per molti di loro il viaggio non è sgradito: le mamme e i papà italiani si riscoprono amanti del sapere, ma soprattutto… dei professori.

Un sondaggio, condotto dal sito di incontri extraconiugali AshleyMadison.com e dedicato ai desideri amorosi degli italiani al rientro dalle vacanze, un posto di tutto riguardo in classifica spetta proprio alla categoria dei prof, bel piazzati nella graduatoria delle fantasie erotiche dei 24.319 membri intervistati. il 79% delle donne e il 67% degli uomini dichiarano di sognare un’avventura con l’insegnante dei propri figli.



Molto apprezzati in particolare i professori del liceo, con il 43% delle preferenze totali, al secondo posto l’insegnante di scuola media (28%), mentre il maestro elementare popola i sogni a luci rosse del 19% degli utenti. In ultima posizione, il docente universitario, desiderato dal restante 10%. Sono considerati particolarmente fascinosi i professori delle materie umanistiche, come letteratura, filosofia e storia, apprezzati dal 32% degli intervistati; il 28%, invece, sogna un tête-à-tête con l’insegnante di lingue, mentre un insospettabile 22% mostra sorprendentemente di apprezzare i professori di religione. C’è poi un dinamico 12% che aspira a un incontro in palestra dopo scuola con l’insegnante di educazione fisica. Solo il 6% si sente attratto dai professori delle materie scientifiche, ma chi appartiene a questa quota si dichiara pronto a fare volentieri i conti con il carattere notoriamente inflessibile e “acidello” dell’insegnante di matematica.



Analizzando più nel dettaglio le aspirazioni di uomini e donne, si nota che il gentil sesso apprezza nel docente soprattutto il fascino e la brillantezza, capaci di far scoccare la scintilla già dal primo giorno di scuola (37% delle risposte). Il 29% è invece colpito dall’aspetto elegante e acculturato del prof, mentre il 21% è sedotto dall’aura di autorevolezza e dal pizzico di severità tipici del ruolo. Non manca un 19% interessato esclusivamente all’aspetto fisico.

Tra gli uomini, invece, l’aspetto fisico della prof riceve quasi un plebiscito di consensi: il 78% predilige il corpo alla mente, complice probabilmente il retaggio del cinema anni ’70, che ha rappresentato tante avventure sexy-comiche con Edwige Fenech nel ruolo della professoressa prosperosa. Un altro 16% dei papà è affascinato dal carattere riservato di alcune docenti, capace di nascondere una intrigante “sensualità segreta”, tutta da scoprire. C’è poi un 6% capace di innamorarsi di un cervello e dell’aspetto intellettuale e colto della professoressa.



“Il professore è stato molte volte rappresentato come una figura attraente, intelligente, timida, spesso anche burbera o severa – commenta Noel Biderman, CEO e fondatore di AshleyMadison.com – Basti pensare a quanto vario è il repertorio di interpretazioni cinematografiche, da Harrison Ford nei panni dell’avventuroso Professor Indiana Jones a Jeremy Irons che diventa il pacato Professor Humbert Humbert in Lolita, fino a Jhonny Depp, l’ambiguo Prof. Frank Tupelo nel film The Tourist. L’insegnante costituisce una personalità che accende le fantasie di chi immagina di scoprire un amante passionale dietro un atteggiamento distaccato.”



Insomma, se davanti alla scuola di vostro figlio c’è sempre una ressa di automobili parcheggiate in modo selvaggio, forse vale la pena dedicare qualche minuto a una esplorazione un po’ più accurata: potrebbe riservare gradevoli sorprese.