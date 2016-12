Lui non vuole impegnarsi? Ecco come affrontarlo

LUI NON CHIAMA – Una notte di passione e poi… il nulla! Aggredire o chiedere spiegazioni a una persona non sempre è la strategia giusta. Soprattutto quando un rapporto è all'inizio, fare pressioni sull'altro o esporsi in modo deciso può produrre l'effetto contrario. Se lui non ti chiama lascia che le cose avvengano in maniera naturale: vivi ciò che ti sta succedendo attraverso il lato più magico e bello, accetta ciò che accade.



ASPETTATIVE? NO, GRAZIE – Fantasticare è umano: quando incontriamo qualcuno capace di accendere i nostri sensi, la mente vola e si moltiplicano i sogni su un futuro insieme. Attenzione, però: nutrire eccessive aspettative può danneggiare una storia d'amore. Invece di pensare al futuro, inizia a vivere il presente e osserva i segnali che lui ti lancia. L'obiettivo non è convincere il partner a impegnarsi con noi, ma costruire una relazione con una persona che abbia veramente voglia di esserci e condividere con noi la sua vita.



È ASSENTE? – Quando due persone sono unite da un feeling profondo, la sensazione che si prova è di essere capiti, abbracciati, sostenuti nelle proprie scelte. Chiediti come ti senti veramente insieme a lui e osserva i segnali: se lui non risponde mai al telefono, continua a non condividere parti importanti di sé come gli amici o la famiglia, sparisce per giorni è bene prendere atto di questo. Giustificare o cercare valide motivazioni ai comportamenti di chi, più o meno consapevolmente, mostra lontananza e disinteresse, rischia di farti perdere tempo. Osserva, sii lucida, ascolta ciò che emerge dalla vostra relazione.



SII DIRETTA – Che cosa ti sta esprimendo con il suo comportamento? Invece di fingere di essere calma o reprimere la rabbia, lascia uscire le tue emozioni. Fallo in un modo costruttivo! Prima di affrontare il tuo lui, parlane con gli amici più stretti. Ascolta con onestà ciò che senti dentro di te, i tuoi bisogni, le ansie, la paura o l'aspettativa. Valuta il tempo che hai dedicato a questa relazione e pensa a ciò che vorresti avere in questo momento della vita. Dare voce ai nostri conflitti e alle emozioni profonde permette di fare chiarezza.



PREPARATI – Condividere il proprio punto di vista con persone selezionate e fidate secondo gli studi aiuta. Quando raccontiamo noi stessi agli altri diamo voce al nostro mondo interiore, esplorando prospettive alternative a cui non avevamo pensato. Scegli bene con chi confidarti. Spiegare come la pensi ti aiuterà a essere più precisa e chiara quando vorrai farlo con lui. I pareri degli altri non sono vincolanti, ma possono essere utili, soprattutto se si tratta di persone che conoscono bene la situazione: ascoltali.



AFFRONTA IL DISCORSO – No ai toni melodrammatici, ruoli in cui si cade nella vittima o, peggio, la minaccia. Se ami essere diretta puoi cogliere l'occasione di un momento di complicità per vuotare il sacco. Attenzione però, frasi come «Dimmi se sono la tua fidanzata o no» possono generare un bivio da cui non sarà più possibile tornare indietro. L'importante è esserne consapevoli e dare valore, prima tutto, ai tuoi bisogni. Invece di abbandonarti a slanci eccessivi o reprimerti a causa della paura, abbi il coraggio di iniziare a sentire il feeling della situazione. Chiedi a te stessa ciò che vuoi veramente… e smetti di accontentarti. Meglio dire addio subito a chi accetta una relazione senza esserne realmente convinto: ognuno di noi merita amore, passione, presenza.