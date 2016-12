Le regole del sexting: cosa c’è da sapere sulla corrispondenza bollente

07:00 - Letteralmente la parola deriva dall'unione di sex e testing: consiste nell'inviare messaggini SMS a contenuto sessualmente esplicito per mezzo di cellulari, tablet o pc. Se fino a qualche decennio fa le conversazioni hot erano affidate ai servizi postali, con l’evolversi della tecnologia e degli strumenti anche gli amanti più lontani possono sentirsi vicini. Se però è facile scadere nel volgare, più difficile è evocare sensazioni e sentimenti a chilometri e chilometri di distanza, attraverso uno smartphone. Fidanzati, partner, mariti che viaggiano per lavoro: non è facile mantenere un certo livello di intimità quando non ci si vede per settimane e, a volte, per mesi. Il sexting, allora, sembra il rimedio giusto per mantenere “alta” la tensione sessuale.

Il sexting consiste nell’accaparrarsi l’attenzione sessuale dell’altro attraverso la parola, dunque, proprio come un vero e proprio corteggiamento si deve procedere per gradi: dare tutto e subito non è frizzante né stimola la fantasia. Come ogni tipo di linguaggio, infatti, il sexting ha le sue regole che ti eviteranno errori compromettenti mantenendo vivo l’interesse del tuo compagno.



Regola 1: mai con uno sconosciuto.

Vero, il Sexting è molto utile per le coppie a distanza ma spesso, con il fiorire delle amicizie virtuali, alcune conversazioni finiscono proprio lì anche tra sconosciuti. È comprensibile voler flirtare, specialmente se si frequentano siti di dating online, e alle volte sembra più facile lasciarsi andare con la fantasia quando non si ha davanti l’altro, in queste occasioni ti sarai sentita più libera di dire qualsiasi cosa. Il rischio però è di esporti troppo con qualcuno che non sai se ti piace per certo. Incontralo per un caffè e scopri chi hai davanti!



Regola 2: mai anticipare l’intimità reale.

Siete usciti per un paio di appuntamenti, c’è complicità, intesa, avete riso e avete scoperto di essere attratti l’uno dall’altra. Bene, questo è il momento di passare la notte da lui non di partire all’attacco via sms con un linguaggio troppo spinto. Questo “anticipo” può solo bloccare la spontaneità con cui i vostri corpi si avvicinano e, non in ultimo, creare delle aspettative difficilmente appagabili al primo incontro. Rimanda il vocabolario sessuale a quando avrai effettivamente una relazione con lui.



Regola 3: spegni la fotocamera

Se le donne sono certe di preferire un aggettivo a effetto rispetto alla foto degli addominali, gli uomini spesso, in queste conversazioni, tendono a domandare qualche sorta di prova fotografica di quanto sei desiderosa d’incontrarlo. Il consiglio, in questo caso, è di non assecondare le richieste. Il sexting è bello proprio perché gioca con le parole, le stesse parole che ti hanno conquistata e quelle che conquisteranno lui se sarà disposto ad ascoltarti