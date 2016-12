Le frasi d'amore più belle

1 'Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili» scrive Tarun Tejpal, giornalista e scrittore nato a Nuova Delhi, dove vive con la moglie e le figlie. Impara a ridere della vita e troverai un compagno che sappia cogliere il valore di un sorriso autentico.



2 'Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano» ci ricorda Paulo Coelho. Certi incontri sembrano proprio avere una magia capace di andare oltre il tempo o lo spazio: anche se non ti sembra logico, perché non abbandonarsi alla magia?



3 'Non si è morti fin quando si desidera sedurre ed essere sedotti». La voce di Charles Baudelaire evoca una verità fondamentale: non si è mai troppo vecchi per amare, fino all'ultimo respiro.



4 'Ti amo non per chi sei ma per chi sono io quando sono con te» scrive Gabriel Garcia Marquez. L'altro ci aiuta a scoprire noi stessi.



5 'Sei la mia schiavitù sei la mia libertà / sei la mia carne che brucia / come la nuda carne delle notti d'estate»: inizia così un celebre e struggente componimento del poeta esule Nazim Hikmet.



6 'Ogni volta che mi guardi / nasco nei tuoi occhi» i versi di Jorge Riechmann, matematico, filosofo e poeta, vanno dritti al cuore: a volte le parole non servono, è uno sguardo che ci salva, ritrovandoci nella folla.



7 'Per dire - ti amo - gli indiani Yanomami usano queste parole: YA PIHI IRAKEMA, che tradotto suona pressapoco così: sono stato contaminato da te. Ossia, una parte di te è entrata in me, dovevive e cresce» scrive David Servan-Schreiber, neuroscienziato e professore di psichiatria. Ogni lingua è un racconto del mondo.



8 'L'amore non possiede né vuol essere posseduto, perché l'amore basta all'amore» leggiamo nell'opera Il Profeta di Khalil Gibran, che dedica un intero capitolo all'amore.



9 'Tu dammi mille baci, e quindi cento, / poi dammene altri mille, e quindi cento, / quindi mille continui, e quindi cento». Indimenticabile la tradizione di Salvatore Quasimodo dei versi del poeta latino Catullo.



10 'È curioso come ti ami sempre, anche quando non ti amo' ricorda Marguerite Duras: la rabbia e l'odio che divampano nascondono la scintilla del sentimento. L'amore non finisce, mai. Semplicemente si trasforma.