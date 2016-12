Le frasi d'amore più belle dei film

1 BUON GIORNO, PRINCIPESSA – Questa è una storia semplice, eppure non è facile raccontarla, come in una favola c'è dolore, e come una favola, è piena di meraviglia e di felicità (La vita è bella, 1997, diretto da Roberto Benigni)



2 INDIMENTICABILE – Non ho mai parlato di lui fino ad ora, con nessuno, neanche con tuo nonno: il cuore di una donna è un profondo oceano di segreti. Ma ora sapete che c'era un uomo di nome Jack Dawson, e che lui mi ha salvata, in tutti i modi in cui una persona può essere salvata. Non ho neanche una sua foto, non ho niente di lui… vive solo nei miei ricordi (Titanic, 1997, diretto da James Cameron).



3 NOI – Trasformeremo il caso in destino (Ultimo tango a Parigi, 1972, diretto da Bernardo Bertolucci).



4 QUANDO SIAMO INSIEME – Io ho paura di tutto, di quello che sono, di quello che faccio, di quello che dico e soprattutto ho paura che se me ne vado da questa stanza non proverò mai più quello che sto provando adesso… adesso che sono qui con te... (Dirty Dancing, 1987, diretto da Emile Ardolino).



5 TU NON DISTURBI MAI – Chiama! Anche se è tardi tu... Chiama! (Harry ti presento Sally, 1989 regia di Rob Reiner).



6 AMORE – È meraviglioso, Molly, l'amore che hai dentro. Portalo con te (Ghost, 1990, diretto da Jerry Zucker).



7 NON ANDARTENE – Posso restare un po' di più? Resta per sempre (Notting Hill, 1999, diretto da Roger Michell).



8 BACIAMI – Ma se non vi togliete l'elmo come farete a baciarmi? Cosa? Non c'era nel programma di lavoro! Forse è una gratifica (Shrek, 2001, diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson).



9 IL TEMPO, UN DONO – Per sempre i momenti passati insieme, per sempre i momenti, per sempre l'amore, per sempre le ore (The hours, 2002, Stephen Daldry)



10 RIMPIANTI – Se egli parte e tu rimani qui, un giorno saresti presa dal rimorso. Non oggi forse e neanche domani, ma presto o tardi, e per tutta la vita (Casablanca, 1942, diretto da Michael Curtiz)



11 ATTESA – Amore mio, ti sto aspettando. Quanto è lungo un giorno al buio, o una settimana (Il paziente inglese, 1996, diretto da Anthony Minghella)