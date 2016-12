Le fantasie erotiche che accendono il desiderio

1 IL CAPO – Alzi la mano chi non ha sognato almeno una volta il proprio capo in atteggiamenti intimi. Questo non significa che debba tradursi in realtà: prendi spunto dalle fantasie erotiche per immaginarti in versione sexy.



2 BENDATA – Chiudere gli occhi mette in contatto con le emozioni profonde e libera l'istinto. Una fantasia facile da realizzare: lascia a portata di mano del partner un foulard, sarà un modo dolcissimo per scoprire una nuova intimità.



3 GUARDAMI – Essere osservati durante un momento di intimità scatena il desiderio: è il 19% degli intervistati ad ammetterlo, anche se… spesso rimane solo una fantasia. Come ti fa sentire immaginare che qualcuno ti stia guardando?



4 IMMAGINAZIONE – Secondo un'indagine effettuata dall'Università di Montreal, le fantasie erotiche delle donne risultano più estreme rispetto agli uomini. Il desiderio nasce nel cervello, ecco perché per il sesso femminile l'immaginazione è fondamentale.



5 SCONOSCIUTO – Un uomo mai visto prima: un sogno frequente e molto eccitante. Guarda il partner con occhi nuovi e immagina di...



6 IN PUBBLICO – Il 5% degli intervistati su un totale di oltre 19mila racconta che immaginare di farlo in pubblico è… irresistibile! Attenzione, però, a evitare situazioni pericolose: finire in rete oggi è un rischio reale.



7 CHI DOMINA? – Dominare o essere dominata: inizia a giocare con il tuo lui. Diventa più attiva nella ricerca del tuo piacere e la relazione acquisterà nuove sfumature. Il sesso è un viaggio alla ricerca di sé.



8 FACCIAMOLO STRANO – Dalla spiaggia all'ascensore, i luoghi di sempre accendono la fantasia e stimolano il desiderio. Sfrutta l'ispirazione per spostarti dalla camera da letto e trovare alternative stuzzicanti. Hai mai provato sul tavolo della cucina?



9 GIOCA CON ME – Da una recente indagine emerge che il 76% delle donne vorrebbe sperimentare l'uso di sex toys. Se non li hai mai utilizzati, è tempo di iniziare. Coinvolgi il partner. Scegliere insieme un gioco di coppia può essere terribilmente eccitante.



10 LENTEZZA – Una piuma con cui percorrere tutto il corpo, baci lenti e un coinvolgimento totale: immagina come lo vorresti e… guida il partner. Per un incontro al massimo del piacere c'è bisogno di osare.