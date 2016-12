Le cose che conquistano gli uomini

1 SORRISO – Sorridere dal cuore illumina il viso e lo sguardo: è un vero e proprio lifting capace di avvicinare l'altro e creare un contatto empatico. Sorridi di più, sorridi con spontaneità e genuinità.



2 DECISIONE – Essere una persona che sa cosa vuole, ecco una qualità irresistibile per un uomo. Questo non significa sembrare una persona sicura di sé, ma costruire la propria forza interiore con il coraggio di vedere anche la propria vulnerabilità.



3 ARMONIA – Impara a muoverti con grazia e percepirai una profonda armonia. Prova a farlo mentre cammini: apri le spalle, raddrizza la schiena, senti i muscoli. Vivere il proprio corpo con elasticità e consapevolezza è un allenamento al piacere.



4 FASCINO – Il fascino è ben diverso dalla semplice bellezza dei lineamenti: avere fascino è imparare a coltivare il lato sexy che ognuno di noi ha. Tu quanto valorizzi (o dimentichi!) i tuoi punti di forza? Inizia a farlo.



5 CIBO – Secondo un'indagine effettuata presso la Cornell University, Stati Uniti, di fianco a una donna gli uomini arrivano a mangiare quasi il doppio. Una donna che ama il cibo è l'immagine di una persona che sa godersi i piaceri della vita, perché privarsene?



6 EFFETTO CAOS – Una casa splendente e in ordine può colpire, ma non è certamente l'unico obiettivo. Perfezionismo e ossessione per il pulito non rendono perfetta una padrona di casa: meglio una casa in disordine e una donna in grado di essere rilassata, allegra, capace di essere felice per le piccole cose.



7 INTERESSI – Avere il coraggio di seguire la curiosità e dare spazio alle proprie passioni dà una luce speciale allo sguardo: le persone entusiaste nei confronti della vita e ricche di interessi vibrano di un fascino magnetico.



8 LABBRA – Le labbra sono uno dei punti considerati più erotici. Basta un tocco di colore, un gloss lucido, per dare una sfumatura calda e accogliente alla tua bocca. Gioca con un make up leggero: valorizza il viso, ti fa sembrare più giovane e sarai tu… nuda come al mare, perché quando ci spogliamo del superfluo emerge la nostra autentica bellezza.



9 DETTAGLI – Sono i piccoli dettagli a fare la differenza e i maschietti se ne accorgono subito. No allo smalto che si stacca e i capelli unti: per apparire bella non serve l'ultima griffe o un profumo costoso, bensì la cura di sé che è autentico amore e attenzione verso il proprio benessere, interiore e esteriore.



10 TEMPO – Oggi il tempo è il vero lusso. Ci sono donne che ammiccano sorridendo, dicono sempre sì, danno ragione per far piacere all'altro e spesso non chiedono nemmeno com'è andata la giornata. Poi, ci sono quelle che ascoltano con vero interesse, fanno domande per genuina curiosità, non giudicano e al tempo stesso non hanno paura a dire ciò che pensano, anche di fronte alle cose spiacevoli. Di fronte a queste donne si apre il cuore. Perché in fondo ciò che gli uomini cercano è autenticità e onesta caparbietà.