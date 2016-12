Ispirazioni per una giornata romantica con il tuo lui

RISVEGLIO DOLCE – È il vostro giorno di libero? Invece di svegliarvi in tutta fretta, imparate a godervi questo momento di rara quiete. Abbracciarsi, riaddormentarsi per qualche minuto e coccolarsi aiutano a ritrovare complicità e… accendono il desiderio. Come dimostrano gli studi, il mattino è il momento migliore per fare l'amore, perché normalmente fra le tre di notte e le nove della mattina si registra il massimo livello di testosterone.



BENESSERE A DUE – Una doccia insieme per lavare il corpo e rigenerare lo spirito, prendendo parte a una profonda intimità. Cosa ne dici di aggiungere qualche goccia di olio essenziale a un detergente neutro? Prova a geranio, arancio dolce per il buon umore, tea tree o Neroli, avvolgente e intenso. Se amate i rituali, spalmatevi a vicenda una maschera viso e corpo e sciacquatevi aggiungendo un massaggio da fare uno all'altro.



COLAZIONE LENTA – Che sia la moka di casa o il locale che vi ispira, fate in modo di concedervi tempo per una colazione lenta. Lui ama iniziare la giornata in silenzio? Saper condividere la propria presenza senza bisogno di parole indica una profonda armonia, con se stessi e gli altri. Via libera a sguardi complici, lentezza e giornali da sfogliare: l'idea per la giornata potrebbe essere fra gli eventi, per esempio un concerto o una nuova mostra da visitare.



GIOCHIAMO – Spesso riduciamo la vita quotidiana a una somma di cose da fare, impegni e obiettivi che ci stimolano ad andare il più in fretta possibile. Ritrova il gusto del gioco e il piacere della complicità dei primi tempi: non servono grandi mete, bensì imparare a conoscere e scoprire la propria città in modo nuovo. Un picnic al parco, un palazzo che non avete mai visitato o il mercato dove fare spesa insieme: stare ai fornelli in due può essere estremamente eccitante.



SENZA ORARI – Il vero romanticismo non è una meta, ma… uno stile di vita! Almeno per un giorno prova a dimenticare il tempo. La prima regola per farcela? Lascia a casa il cellulare (o almeno mettete la suoneria al minimo) e niente orologio. Il fatto di non controllare l'ora ci lascia liberi di vivere la giornata ritrovando i nostri ritmi: un senso del tempo estremamente gratificante. Seguire le vostre curiosità e gli stimoli positivi sarà riposante e lascerà spazio alla passione.