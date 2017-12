Intimità: scegli la colonna sonora per i tuoi momenti di passione Dal Web 1 di 24 Dal Web 2 di 24 Dal Web 3 di 24 Dal Web 4 di 24 Dal Web 5 di 24 Dal Web 6 di 24 Dal Web 7 di 24 Dal Web 8 di 24 Dal Web 9 di 24 Dal Web 10 di 24 Dal Web 11 di 24 Dal Web 12 di 24 Dal Web 13 di 24 Dal Web 14 di 24 Dal Web 15 di 24 Dal Web 16 di 24 Dal Web 17 di 24 Dal Web 18 di 24 Dal Web 19 di 24 Dal Web 20 di 24 Dal Web 21 di 24 Dal Web 22 di 24 Dal Web 23 di 24 Dal Web 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

A nessuno sarà sfuggito che in qualsiasi film in cui ci sia una scena d'amore o di sesso la musica diventa fondamentale, al punto che alcune colonne sonore rimangono per sempre nella nostra memoria: da "Top Gun" a "Dirty Dancing", da "Ghost" a "Pretty Woman", da "Titanic" a "The Bodyguard" e chi più ne ha, più ne metta.



Intenso e passionale o dolce e romantico ogni rapporto può essere accompagnato da un brano che fa al caso nostro, ma attenzione perché trovare la colonna sonora adatta non è semplice. Un ritmo troppo veloce rischia di farci andare fuori tempo, una ballata troppo dolce può rendere tutto troppo melenso e rovinare l'atmosfera.



Ecco quindi una carrellata di canzoni da collezionare sul nostro smartphone e da tenere sottomano per l'occasione giusta:



Burt Bacharach: musica indimenticabile soprattutto nella sua miglior interprete, Dionne Warwick. "I'll never fall in love again", "Walk on by", "I Say A Little Prayer".



Elton John: ha accompagnato molti momenti della nostra vita sicuramente. Oltre a "Sacrifice", "Don't go breaking my heart" resta impresso nei ricordi di tutti "Candle in the wind" riadattato e suonato per la morte di Lady Diana.



Bee Gees: hanno scritto la storia del pop. Il gruppo australiano ha segnato un epoca con la colonna sonora di "Saturday NightFever", ma tra le canzoni più romantiche ricordiamo "My world", "Too much heaven", "How deep is your Love".



Michael Jackson: "The King of Pop", l'artista con il maggior successo commerciale di tutti i tempi (100 milioni di copie vendute per l'album "Thriller"). Nella nostra colonna sonora non dovrebbe mancare "You are not alone", "The way you make me feel", "The Girl is Mine"



Phil Collins: ex batterista dei Genesis, ha scritto brani struggenti: "Another day in Paradise", "Against All Odds" e "One more night". Difficile scegliere.



The Verve: con la loro "Bittersweet Symphony" sono davvero un classico, ma anche "Lucky man" è immancabile.



Youssou N'Dour: il cantante senegalese ha scalato le classifiche mondiali con la celeberrima "7 Seconds" cantata con Neneh Cherry. Un classico



Robbie Williams: dai Take That alla carriera di solista: "Angels", "Advertising Space" e "Millennium" tra le hit che non possono mancare nel nostro dispositivo



Vasco Rossi: un autentico mito. Difficile scegliere in una discografia così ricca e piena di successi, ma ci proviamo. "Albachiara", "Un senso" e la struggente "Sally". Troppo stringata la nostra selezione? Va bene, aggiungiamo "Come vorrei", ma che fatica doversi fermare qui.



Coldplay: il gruppo britannico, conosciutissimo per la celeberrima "Viva la vida", tra i brani per la nostra compilation può regalarci "Every Teardrop Is a Waterfall", "Paradise", ma su tutte trionfa "A Sky Full Of Stars": un cielo pieno di stelle per chi attende la Notte di Natale abbracciato a chi ama.