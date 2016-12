Il sesso perfetto? È dopo i quaranta anni

07:00 - Per le donne raggiungere l'orgasmo non è un fatto scontato, anzi, necessita di una lunga preparazione sia dal punto di vista fisico che mentale. Ecco perché è più facile raggiungere il culmine del piacere dopo i quarant'anni, quando si è raggiunta la maturità anche nella sfera emozionale. Il sesso è un viaggio verso se stessi da sperimentare con curiosità, istinto e soprattutto... senza avere fretta!

I BENEFICI - Secondo un'indagine realizzata in Texas il sesso dopo i quarant'anni diventa più hot. Attraverso il campione preso in esame, costituito da 900 donne fra i 19 anni e i 50 anni, si è tentato di tracciare un profilo rispetto alle abitudini sulla vita sessuale. Il risultato? La ricerca ha rivelato che le fantasie erotiche migliorano con l'età.



ADDIO TABÙ – Passati i vent'anni tanti imbarazzi e giudizi sul proprio aspetto vengono ridimensionati. Si conosce meglio ciò che si vuole da un rapporto e la conoscenza del proprio corpo arriva a un livello di profondità maggiore. Questo porta a un livello di consapevolezza nuovo. Aumenta la sicurezza in se stessi, insieme all'autostima e l'accettazione di sé.



IL PARTNER GIUSTO - Ansia da prestazione? Diminuisce con l'età. Con la maturità il sesso non è solo un mezzo per raggiungere il proprio piacere, ma acquista un valore ulteriore. Una volta superato l'imbarazzo dato dall'inesperienza è più facile guidare il partner esprimendo i propri bisogni.



SCOPRI IL TUO CORPO - La masturbazione è importante in ogni età della vita: anche da adulti la scoperta del proprio corpo approfondisce e migliora la relazione con se stessi. Secondo un sondaggio inglese se a vent'anni l'interesse è per la quantità, a quaranta nel sesso si cerca più la qualità, il divertimento, il senso del gioco.



IL FUTURO - Oltre l'80% degli uomini e il 60% delle donne fra 40 e 80 anni ha dichiarato che il sesso è una componente importante della quotidianità. Ad affermarlo è una ricerca effettuata dal Pfizer Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors, che ha intervistato oltre 26.000 soggetti in 29 Paesi del mondo. Il 65% degli uomini ultrasettantenni ha dichiarato di aver avuto almeno un rapporto di recente. Contrariamente a ciò che si crede, la terza età può essere un periodo ricco di emozioni, con una felice vita sessuale. A qualsiasi età via libera quindi a carezze, coccole e il piacere di ritrovare il contatto epidermico con il partner.