Il sesso migliora con l'età, ecco perché

L'INDAGINE – Uno studio effettuato presso il centro Hackensack University Medical Center, in New Jersey, ha coinvolto 587 donne fra i diciotto e i novantacinque anni. L'obiettivo dello studio? Verificare le FSD, Sexual Function and Dysfunction, ovvero le disfunzioni sessuali femminili. Ben due terzi della popolazione femminile presa in considerazione, circa il 63%, ne soffre e i problemi più grandi in fatto di orgasmo si rilevano nella fascia più giovane, fra la maggiore età e i trentuno anni.



ETÀ E NUMERI – Le donne giovani lamentano una difficoltà a raggiungere l'orgasmo nel 54% dei casi: percentuale che scende al 45% fra trentuno e i quarantacinque anni. Quali sono i motivi? Le ricerche sono ancora in corso, tuttavia possiamo pensare all'incredibile cambiamento che il corpo di una donna attraversa nell'arco dell'esistenza, dall'adolescenza a momenti delicati come la nascita di un figlio.



OSA – La consapevolezza del proprio corpo si modifica con l'età e attraverso le esperienze che facciamo giorno dopo giorno. Scegliere come partner una persona in grado di ascoltare i nostri bisogni e averne rispetto è fondamentale per costruire un rapporto di solida fiducia, confidenza e apertura. Tu a che punto sei? Che sia un'avventura o la storia della tua vita chi hai di fronte deve essere una persona in grado di trattare il tuo corpo (e la tua mente!) con amore.



QUESTIONE DI PIACERE – Secondo i dati dell'analisi i quarant'anni costituirebbero un momento speciale nella vita sessuale di una donna. Scomparsi timidi imbarazzi e tabù, ci sciogliamo un po', dimentichiamo almeno per un attimo le paure e… ci divertiamo di più! Percepire un corpo in forma e sentirsi piene di vitalità è una sensazione meravigliosa, ma non deve diventare rigida perfezione. Gli studi indicano che a quarant'anni le donne danno meno importanza a tratti dell'aspetto fisico che in passato sono vedevano come problematici.



LA TUA PASSIONE – L'inesperienza dei vent'anni anno dopo anno si trasforma in sicurezza di sé, capacità di sorridere dei propri difetti, consapevolezza del proprio corpo. Lascia andare il senso del controllo e inizia a vivere l'eros per ciò che è: un autentico momento di gioia. Metti il gusto per il piacere in ogni aspetto della tua vita. Coltiva le tue passioni e la tua sensualità diventerà una corrente vitale in grado di darti energia e trasformare il tuo rapporto con l'altro sesso.