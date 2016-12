Il divorzio ti fa bella: ecco le cose che hai imparato

1 AMORE VS ODIO – Quando si discute le persone mostrano ciò che sono realmente. Il problema del matrimonio è proprio questo: ci si ama e sopporta fino a quando le cose vanno bene, ma spesso attraverso i litigi e i disaccordi vediamo lati dell'altro che non avremmo mai osato immaginare. Ora starai più attenta ai piccoli segnali che ti parlano del vero carattere dell'altro, la vita è troppo breve per passare tempo con qualcuno che ci rende infelici.



2 UN BACIO – Secondo alcune ricerche baciarsi prima di andare al lavoro ha effetti positivi su autostima e produttività, eppure il bacio del buon risveglio e quello della buona notte sono un'abitudine in calo, come mostrano i dati di un'indagine inglese. Sfiorare le sue labbra è un contatto profondo, scatena emozioni, ci fa perdere la testa e sentire le farfalle nello stomaco, ecco perché baci e carezze che scompaiono sono un messaggio importante per la coppia.



3 PIÙ CONSAPEVOLE – Per qualcuno è stato uno shock, per altri una conferma: che tipo di persona hai sposato? Se hai divorziato è perché hai avuto il coraggio di affrontare la verità, adesso sai che non smetterai di farlo. Fingere una vita intera è molto più faticoso che decidere di affrontare la propria solitudine una volta per tutte, a testa alta.



4 GLI ALTRI – Da alcuni studi è emerso che fra le cause del fallimento di numerosi matrimoni si riscontra l'invadenza di genitori e suoceri. Una coppia giovane può avere difficoltà a imporsi, ma smettiamo di dire a noi stessi pietose bugie. La responsabilità della nostra vita è solo nostra. Imparare a dire no è la strada per affermare se stessi e contenere gli altri, anche quando si tratta di persone che amiamo.



5 LASCIA ANDARE – Avvelenarsi la giornata a causa di una persona, anche se molto amata, rischia di farti perdere di vista la tua vita. Entrambi avete delle responsabilità in come avete gestito il rapporto e ora sai che ammetterlo è il primo passo per liberarti delle zavorre inutili. Lascia andare i sensi di colpa e i rimpianti, abbandona il senso di controllo. Perdonarsi non sempre è facile, ma vale la pena farlo perché grazie agli sbagli di ieri oggi sei una persona con più cicatrici e... un pizzico di lucidità in più.



6 CENE E FESTE – Se qualcuno sta decidendo al posto nostro o del partner accade perché glielo abbiamo permesso! Adesso lo sai: meglio dirsi apertamente come immaginiamo momenti importanti della vita di coppia. Dal battesimo al giorno di Natale essere chiari con il partner aiuta a limitare lo stress e vivere con autenticità secondo i valori in cui crediamo, anziché sopportare per anni salvo poi scoppiare come una pentola a pressione.



7 E LUI? – Partner deboli o troppo forti; qualche volta eterni Peter Pan o rampanti manager senza alcuna propensione per i sacrifici familiari e le notti in bianco. Uomini che spesso non sanno fronteggiare madri troppo ingombranti, senza fiducia nelle loro risorse, poco combattivi sul lavoro; insicuri, ma violenti. Nel cuore di ogni uomo c'è un bambino inascoltato, pieno di dolore. Puoi dare il tuo aiuto, ma non puoi risolvere la situazione, ecco l'amara lezione che insegna un amore a brandelli.



8 PURO AFFETTO – Settimana dopo settimana smettiamo di coccolarci e piano piano la distanza aumenta. Quando un matrimonio arriva alla fine rimangono due estranei, che si guardano senza più vedersi. Adesso sei consapevole che nel momento in cui sarai di nuovo pronta per innamorarti vedrai piccoli particolari a cui prima non davi così importanza: uno sguardo gentile, il bello delle carezze, la capacità di prendersi cura, la dolcezza al di là della passione.



9 PUOI FARCELA – Tornare single significa accettare serate in solitudine e un letto più grande e vuoto, ma anche assaporare un nuovo spazio per te. Permettiti di farlo. Apprezza le ore di vuoto, in cui stare in silenzio sul divano, guardare un film, chiacchierare con un'amica ritrovata, goderti la quiete. Adesso sai che stare in pace con il proprio cuore vale più di una serata insieme a qualcuno, in salotto o a cena fuori, trascorsa a litigare e urlarsi contro.



10 IL FUTURO – È tuo diritto scegliere di essere felice e lo hai fatto. Il futuro nasce oggi, nella fragilità di un presente che con coraggio afferma se stesso. Hai avuto il coraggio di dire basta e riprenderti la tu vita: coltiva la tua forza con gioia, umiltà e fierezza. Seguire la propria libertà e sentirsi onesti verso se stessi è una scelta. E merita di essere festeggiata.