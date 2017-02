I segreti per costruire una relazione felice, copiati da chi ci è riuscito

Il sesso è il primo item della lista. Fare l’amore spesso e volentieri è il primo alleato di un rapporto felice e nello stesso tempo la cartina di tornasole della buona salute di un rapporto. L’amore si può fare in molti modi: quando le circostanze lo permettono, è bello farlo in lentezza e concedendosi tutto il tempo che si vuole. Ma quando si è pressati, stanchi o con un orecchio sempre teso agli strilli dei bambini dalla stanza a fianco, non ci si deve negare almeno un breve spazio mordi e fuggi. Un’altra cosa che non deve mancare mai è la tenerezza: il bacio della buona notte, una coccola sul divano davanti alla tv, un abbraccio mentre si prepara la cena.



Parlare e dialogare è un’altra cosa che le coppie felici fanno spesso. Nella routine quotidiana bastano poche parole, giusto per sapere che cosa sta succedendo al partner, ma a fine giornata, o almeno un paio di volte a settimana, è bene concedersi una tranquilla chiacchierata per raccontarsi all’altro, per ascoltarlo, per confrontarsi su un fatto o una situazione, senza cedere alla tentazione di abbandonarsi a rimbrotti o a giudizi a priori. Il bello è godere della compagnia reciproca, anche nei momenti in cui non si fa nulla di particolare.



Ridere insieme e avere gli stessi amici è un altro segreto delle coppie felici. Il fatto di apprezzare le stesse cose e di avere hobby e interessi comuni permette di godere il tempo libero e contemporaneamente il fatto di fare delle cose insieme. E, a prescindere dalla loro cerchia di conoscenti, i due compagni di solito sono i migliori amici uno dell’altro.



La fedeltà è un altro fattore importante. Non si tratta semplicemente di non concedersi ad altra compagnia, neppure per una scappatella, ma di avere la capacità di tener fede al patto che sta alla base dell’unione. E’ vero, il trascorrere del tempo e gli avvenimento che costituiscono la vita possano aver cambiato le situazioni e il carattere, ma anche l’amore è capace di rinnovarsi e di trasformarsi insieme alle persone.



E quando è ora di dormire? Le coppie felici vanno a letto insieme, alla stessa ora e si addormentano fianco a fianco, senza lamentele se uno dei due tiene la luce accesa per qualche minuto ancora per terminare una lettura, anzi senza neppure esserne infastidito. I partner di successo dormono bene perché sono più sereni e, visto che si svegliano più riposati, hanno una migliore predisposizione d’animo nei confronti della vita e del loro compagno.