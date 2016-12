I segnali per capire se lui è pronto a impegnarsi

1 PRESENZA – Quanto è presente nella vita di tutti i giorni e nelle scelte importanti? Un partner pronto a impegnarsi davvero è un uomo che desidera starti sempre a fianco.



2 I TUOI – Se lui non si sottrae all'incontro con la tua famiglia è segno che è pronto per un rapporto più serio: i tuoi rappresentano le tue radici, il passato, l'origine.



3 CASA – Condividete già la stessa casa o avete mai parlato di trovare un posto per tutti e due? Convivere, mettere in comune la propria vita, significa fare parte dalla quotidianità l'uno dell'altra.



4 FLIRT – Osservalo: un uomo che flirta con le altre o non si mostra trasparente potrà forse sedurti, ma è difficile che sia qualcuno davvero affidabile.



5 TEMPO LIBERO – Che cosa fate nel tempo libero? Sentirsi partecipe e libera di entrare nella sua vita è il segno che lui ti sta aprendo le porte della sua intimità.



6 I SUOI – Ogni famiglia è un mondo. Tu hai conosciuto il suo? Averne accesso significa scoprire un pezzo della sua esistenza e capire la sua infanzia, le sue radici.



7 UNO SPAZIO – Lui ti invita a lasciare uno spazzolino, poi ti concede un cassetto o un pezzo del suo armadio... segnali importanti! Essere disposti a condividere è un segno che desideriamo l'altro nella nostra vita.



8 INTERESSE – Tende a sparire? Attenzione, quando le lacrime superano le risate si impone una riflessione. Una grande passione non è detto riesca a trasformarsi in un grande amore.



9 FUTURO – Fermarsi a pensare e immaginarvi in contesti diversi è il sintomo che la storia sta crescendo insieme a voi: fare progetti significa interesse, presenza, volontà di impegno.



10 NOI – Lui parla dicendo 'io' oppure tende a utilizzare la prima persona plurale? Usare il 'noi' è concepirsi come coppia, smettere di vedere il mondo a senso unico e aprirsi all'altro.