I modi più divertenti per dire ti amo

PER CHI AMA STUPIRE - Chiedi al partner 24 ore per... stare insieme! Poi acquista un biglietto aereo o del treno e scegliere una destinazione sconosciuta, un luogo che vorreste vedere da tanto tempo, o ancora una meta visitata insieme anni fa in cui desideravate tornare. I biglietti per un concerto da vedere insieme saranno un'ottima alternativa. L'importante è evitare di svelare ogni dettaglio: la sorpresa sul volto del partner sarà impagabile.



PIACERI PICCANTI - La colazione a letto è un grande classico: sontuosa o minimale, è sempre una sorpresa deliziosa. Se riesci a puntare la sveglia un po' prima del solito il momento del buon giorno può riservare sorprese interessanti anche durante la routine lavorativa: ogni tanto il mordi e fuggi, soprattutto nelle coppie collaudate, mette un pizzico di pepe e aiuta a cominciare la giornata rompendo gli schemi! Scegli una sera per provare, invece, l'effetto contrario: il piacere della lentezza. Luci basse, atmosfera rilassante e una cena hot accenderanno la passione.



LA BELLEZZA DELLE PICCOLE COSE - Un mazzo di fiori, il suo libro preferito, un bigliettino scritto a mano da lasciare in tasca al posto del solito sms scritto di fretta sono un modo per comunicare un pensiero affettuoso. Per esprimere l'autenticità dell'amore non servono gesti plateali ma la verità delle piccole cose, capaci di trasformare la quotidianità in un sorriso di dolcezza.



PENSANDO A TE - Da quanto tempo state insieme? Che siano tanti anni o pochi mesi, l'idea di un album personalizzato dove sfogliare la vostra storia non passerà inosservata. Scegli una selezione di foto fra momenti della quotidianità, riunioni di famiglia e posti in cui siete stati insieme, falle stampare e acquista un quaderno dalle pagine spesse dove incollare le stampe. Se hai scontrini oppure ricordi puoi aggiungerli e scrivere un pensiero in grado di ricordare il contesto. In alternativa, prepara un cd con le vostre canzoni oppure i brani che vorresti dedicare alla tua dolce metà e... buon ascolto!



SOLO PER I CORAGGIOSI - Hai mai provato a ridere durante un litigio? Le reazioni potrebbero essere molto interessanti. Attenzione, non si tratta di mancare di rispetto all'altro, né di evitare una discussione importante per il partner. Tuttavia, per una coppia è facile scivolare in litigi banali al termine dei quali ci si ritrova senza forze e, in fondo, spesso senza nemmeno sapere come si è iniziato: in questi casi una risata che nasce dal cuore è liberante, avvolge l'altro come un abbraccio, fa dimenticare i ruoli e il senso del dovere. Perché ogni giorno è importante ricordare che dietro affanni e problemi ci sono gli stessi ragazzi di un tempo, innamorati della vita e pronti a ritrovarsi l'uno nello sguardo dell'altro.