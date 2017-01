I libri piccanti che aiutano a risvegliare la passione

Calendar Girl di Audrey Carlan – In pochi mesi ha scalato le classifiche diventando uno dei libri più venduti negli Stati Uniti: fra le pagine di Calendar Girl scoprirai la storia di Mia che per salvare la vita del padre accetta il ruolo di escort.



Autobiografie pornografiche di Francesca Mazzucato – Nata a Bologna nel 1968, Francesca Mazzucato si occupa di editoria, cultura digitale e molto altro. In Autobiografie pornografiche sussurra segreti voluttuosi, coinvolgente e segreta.



Il delta di Venere di Anaïs Nin – Voyeurismo, infedeltà, eros: in questa celebre opera, pubblicata nel 1977, Anaïs Nin racchiude quindici racconti erotici scritti negli anni Quaranta. L'immaginario erotico di un'epoca, vivido e potente.



Fanny Hill. Memorie di una donna di piacere di John Cleland – Considerato pornografico nell'Inghilterra di fine Settecento, l'autore, John Cleland, ha scritto Fanny Hill mentre si trovava in carcere per un debito. Il racconto di un'iniziazione erotica.



Histoire d'O di Pauline Réage – Pubblicato nel 1954, solo dopo anni la francese Dominique Aury ammetterà di esserne stata l'autrice. Spinta dal fidanzato René, “O” accetta di diventare una schiava sessuale. Un racconto torbido ambientato fra le mura del castello di Roissy.



Le relazioni pericolose di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos – Passioni oscure e stratagemmi per una seduzione che diventa gioco di potere. Da vedere il film tratto dall'opera diretto da Stephen Frears.



Tropico del cancro di Henry Miller - Pubblicato a Parigi nel 1934, negli Stati Uniti affronterà un processo per oscenità. Un racconto autobiografico per sognare una Parigi lontana nel tempo fra giovani amori, nuda verità e tenerezze improvvise.



La vita sessuale di Catherine M. di Catherine Millet – Esplicito, intenso, dettagliato: pubblicato per la prima volta nel 2001, raccoglie le esperienze sessuali sperimentate nel corso degli anni da una donna che ha imparato a osare. Eccessivo, ironico, sorprendente.



L'amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence – Scritto in Toscana fra il 1925 e il 1928, ha dato scandalo scatenando la disapprovazione dei benpensanti dell'epoca. La storia d'amore di una donna che lotta per la passione.



Cinquanta sfumature di rosso di E. L. James – Non ha bisogno di presentazioni il best-seller che ha reso celebre in tutto il mondo la storia di Christian Grey e Anastasia Steele. Fra tentazioni sadomaso e giochi erotici, una serie di libri da divorare golosamente.