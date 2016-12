I conti in tasca… al marito fedifrago

11:30 - Ha due conti in banca, due telefoni cellulari, due lauree e soprattutto due partner. E’ il ritratto del maschio infedele Made in Italy, il quale è anche il più generoso a livello planetario nel mettere mano al portafoglio per compiacere la sua amante. Il traditore italico, infatti arriva a spendere anche 800 euro all’anno per compiacere la sua amante, mentre ne riserva solo la metà alla moglie, o alla partner “ufficiale”. La quale considera, in quasi la metà dei casi, l’infedeltà finanziaria una beffa peggiore di quella sessuale.

Sono questi i dati del Global Sex Report, realizzato a livello mondiale dal sito canadese di incontri extraconiugali AshleyMadison.com. Il sondaggio, per fare i conti in tasca ai traditori di 26 Paesi in tutto il mondo, ha intervistato 106.139 persone iscritte al sito, di cui 1..731 mariti italiani. Il fedifrago tricolore ha conquistato il primo posto nella classifica dei più spendaccioni negli acquisti destinati all'amante, con una spesa media compresa tra i 400 e gli oltre 800 euro all’anno. Un budget di poco inferiore è devoluto dai loro colleghi statunitensi, rappresentati, però, da un campione di ben 53.147 membri, mentre al terzo posto si sono piazzati i tedeschi, i quali hanno stretto i cordoni della borsa fino a un risicato budget di appena 100 euro all'anno.



Tra le curiosità che completano il ritratto del traditore nostrano, ricordiamo un’età compresa tra i 30 e i 40 anni, la professione impiegatizia, in prevalenza nei settori del marketing (28%), della vendita al dettaglio (21%) e del turismo (18%), un elevato livello di istruzione, con una laurea e un master conseguiti durante la carriera universitaria (48%). Inoltre l’85% di loro è in possesso di due telefoni cellulari e nel 40% dei casi ha due conti in banca: uno personale e uno condiviso con la moglie.



La situazione italiana presenta però una peculiarità rispetto a quella di altri Paesi del mondo: mentre in generale i mariti sono in posizione più agiata delle mogli nell’80% dei casi, la contabilità delle coppie “scoppiate” di casa nostra vede le donne più ricche dei loro colleghi maschi nel 71% dei casi. “Il numero di zeri sulla busta paga rappresenta la forma più concreta di autorità all'interno della coppia, quasi una tacita relazione di superiorità ed emancipazione che si insinua nei rapporti tra marito e moglie – commenta Noel Biderman, CEO e fondatore di AshleyMadison.com – Quando questa superiorità proviene dalla moglie, può capitare che l'uomo di casa si senta frustrato e decida di rifarsi spendendo segretamente tempo e denaro alla ricerca di un'avventura che lo faccia sentire appagato non solo sessualmente, ma nella riconquista di quel ruolo da maschio alfa che prevede anche la soddisfazione dei desideri della propria compagna, ufficiale o meno.”



Sarà per desiderio di rivalsa maschile, che i mariti italiani spendono per le loro mogli da 75 a 300 euro all’anno soltanto, meno della metà di quanto investono in omaggi per “l’altra” Un dispetto considerato dalle mogli tradite persino peggiore delle classiche corna, come dichiara il 46% delle italiane.