I buoni propositi di coppia per iniziare al meglio l'anno nuovo

Iniziare al meglio l'anno è importante anche in coppia . Spesso la relazione finisce per diventare il luogo in cui scarichiamo ansie e angoscia: quando ci si conosce da tanto anche il semplice fatto di ritagliarsi tempo o fare cose insieme diventa un’avventura… o un’utopia! Ecco dieci buoni propositi da iniziare oggi per salutare l’arrivo del 2017 con il cuore traboccante di passione .

1 BASTA! - Smetti di incolpare lui di tutto, soprattutto quando sai che si tratta di una valvola di sfogo. Darsi la colpa a vicenda logora il rapporto, accumula tensione e svilisce l’altra persona.



2 TU… IO - Prima di puntare il dito, guarda nello specchio. Chiedi a te stessa che cosa desideri veramente dall’anno nuovo e inizia a… farlo! Chiacchiera meno, ascolta meglio, agisci di più. La routine si cambia con l’esempio.



3 FERMATI - Se a fine giornata lui guarda la tv mentre tu lavi i piatti e non vedi l’ora di andare a letto, è ora di cambiare qualcosa. Cosa ne dici di un film da vedere insieme abbracciati sul divano? Trova il tempo.



4 LA VERA MAGIA - Che cosa ti ha fatto innamorare di lui? Per ognuno di noi la risposta può essere molto diversa. Non si tratta di tornare adolescenti, fingere che il dolore o gli strappi difficili non esistano: la vera scommessa è guardarsi negli occhi e continuare a sognare insieme.



5 ACCENDITI - Per dare fuoco al desiderio hai bisogno di ritrovare la passione prima di tutto in te e il tuo sentirti desiderabile. Esci a correre, nuota, mangia meglio: inizia ad amare di più il tuo corpo e… lasciati toccare, nei pensieri e sulla pelle.



6 OSA - Scommetti su di lui, osa. Aiutalo a vedere le difficoltà senza ferire il suo entusiasmo. Ti sembra ovvio? Spesso con troppa razionalità calpestiamo i sogni e l’amor proprio dell’altro senza accorgerci che dentro di lui c’è un bambino creativo che aspetta di essere liberato.



7 GUARDIAMOCI - Il contatto empatico è amore, guarigione, cura: ne abbiamo bisogno, a ogni età. Sì agli sguardi carichi di tenerezza, le coccole sul divano, il bacio del buon giorno (e della buonanotte!), il sesso e la passione in tutte le sue forme.



8 ESERCITA LA CURIOSITÀ - Come vivete il tempo libero? No alla domenica con l’aspirapolvere in mano. Il tempo della vita è breve e fragile: impara a goderne ogni attimo. Inventate gite, hobby, cose da fare. Viaggiate, anche semplicemente nel luogo in cui siete: è il senso dell’avventura ciò che conta.



9 MENO PERFETTA - Secondo le ricerche il perfezionismo è uno dei nostri principali nemici. Basta stress! Ci sono cose che puoi cambiare e altre...no. Accettalo. Trasforma la capacità di prendere la vita con più leggerezza nel tuo allenamento quotidiano.



10 UN PROGETTO INSIEME - La fiducia è un dono. Coltivate un sogno insieme, sarà un tuffo nell’ignoto. Iniziamo a prenderci per mano con la delicata bellezza dei bambini. Impariamo a vedere la magia nascosta, accettare le cose come vengono e… sorriderci un po’ di più. Buon 2017 pieno d’amore.