Hai bisogno di idee? Dieci regali originali per il tuo lui

1 CASA SULL'ALBERO – Dalle Dolomiti ai dolci pendii della Toscana sono diverse le strutture che offrono case sugli alberi dove trascorrere una romantica notte immersi nella natura. Dedicato a chi desidera tornare bambino per un attimo.



2 SORPRESA! – L'effetto finale è il vero dono: il suo sorriso stupito. Che sia un biglietto aereo o l'ingresso per il concerto preferito, fai in modo che il partner non sospetti nulla. Il gusto per le sorprese è una magia a ogni età.



3 ANTISTRESS – Sta attraversando un periodo stressante? Il massaggio a due rilassa e accende i sensi. In alternativa, considera l'idea di un abbonamento alle terme: sarà un modo per concludere le giornate di lavoro con una coccola rigenerante.



4 BUONGUSTAIO – Se lui ama la buona cucina, la cena in un ristorante speciale può rivelarsi un'idea deliziosa da assaporare insieme. In alternativa, punta su un laboratorio con un chef: ideale per gli appassionati con la voglia di imparare.



5 FUGA ROMANTICA – Punta su un luogo significativo per entrambi o che non avete mai visto. Acquista il biglietto e… evita di rivelare la destinazione finale! Arrivare in aeroporto o in stazione senza sapere nulla sarà emozionante.



6 SPERIMENTATORE – La birra è il suo primo amore? In commercio esistono kit che permettono di produrla direttamente a casa propria: l'ebbrezza di una bionda personalizzata. Potrete darle un nome e realizzare le etichette al computer.



7 I SUOI AMICI – Conosci le persone che hanno fatto parte della sua vita? Contatta i suoi amici: l'idea di una serata reunion in cui rivedersi lo lascerà senza fiato. In alternativa, organizza un weekend dal grande amico lontano. Pura emozione.



8 GIOCHI DI UN TEMPO – Videogiochi anni Ottanta, trenini, mattoncini colorati: non si è mai troppo adulti per smettere di giocare. Ognuno di noi ha passioni rimaste inalterate nel tempo, stupisci il tuo lui con un dono che lo farà tornare bambino.



9 ESPERIENZA – Qual è un suo sogno irrealizzato? Provaci, con il tuo aiuto potrebbe diventare realtà. Dalla visita alla radio che ascolta ogni giorno allo sport da sperimentare, non conta il tipo di esperienza, bensì la gioia di realizzare un piccolo desiderio.



10 SPICCA IL VOLO – Se c'è un progetto di cui parlate da tanto, è il momento di agire. L'ignoto spaventa e intimorisce, ma è la porta in grado di condurci al futuro. Spiccate il volo. Prendersi per mano in un nuovo inizio è il regalo più bello che si possa ricevere.