Fantasie erotiche: sconosciuti, che passione!

Numeri alla mano, una ricerca sulle fantasie erotiche degli italiani condotta intervistando oltre 1.000 connazionali, uomini e donne, di età compresa fra i 18 e i 60 anni. ha riservato parecchie sorprese.



Innanzitutto la frequenza delle fantasie erotiche nella mente degli italiani, perché ben sei uomini su dieci, ad esempio, (62,2%) confessano di averne più volte durante la giornata, le donne appena un po’ di meno, ma non troppo (48,1%).



Ma l'obiettivo dello studio, commissionato da C-date, il principale sito di casual dating in Europa, era capire come le fantasie che ci attraversano la mente vengono poi messe in pratica e, soprattutto, quali siano.



Intanto, il dato inequivocabile è che le app e i siti di dating hanno letteralmente rivoluzionato il nostro rapporto con il sesso, rendendo più facile mettere in pratica le fantasie erotiche.

La pensa così il 56% degli uomini intervistati, ma soprattutto il 77,8% delle donne (in pratica 8 su 10).

La fantasia più ricorrente? Aver fatto sesso con uno sconosciuto: lo confessano il 48% delle donne e il 50% degli uomini, in pratica un italiano su due.



Ma la lista di fantasie erotiche non finisce certo qui: grazie al web il ricorso ai sex toys per il 44% delle donne, farlo in luoghi pubblici come bagni di locali e soprattutto camerini dei negozi per il 34,5% degli uomini, farlo in tre addirittura per quasi una signora su quattro, a cui piace anche il bondage (26%).



Basta? Certo che no: il 18% di uomini e delle donne confessa di aver girato il proprio personalissimo e privatissimo sex tape, l'8,6% di uomini ha fatto sesso con una donna di un’altra razza e una donna su dieci ammette di aver avuto almeno un’esperienza di sesso gay.