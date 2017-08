Estate hot: la passione si accende… sotto la doccia

1 - ATMOSFERA GIUSTA – Organizza in bagno un ambiente rilassante: una giusta atmosfera aiuta a liberarsi dai pensieri della giornata, a suscitare emozioni e a stuzzicare l’eros.



2 - ILLUMINAZIONE – Le luci sono un elemento scenografico di grande importanza e contribuiscono a creare mistero e senso di intimità. Accendi qualche candela e, se ti piace, un po’ di incenso. In alternativa, illumina la stanza vicina e lascia la porta semi aperta, per godere la penombra.



3 – PROFUMI – Usa una candela aromatica o un olio essenziale. Alcuni, tra cui l’olio essenziale di salvia, sono anche un buon rimedio naturale per chi soffre di iper sudorazione. Se invece vuoi svegliare il buon umore puoi optare per eucalipto, menta e pompelmo,



4 - COLONNA SONORA – Non trascurare l’importanza della musica. Prepara una playlist con le vostre canzoni preferite, lo sorprenderai con un pensiero dolcissimo.



5 - SE SEI IN HOTEL – Trovarsi in un ambiente diverso da quello domestico accende la fantasia e stimola la curiosità. Sei appena arrivata nel tuo albergo di vacanza? Trascinalo sotto la doccia: oltre a rinfrescarvi, farete partire la villeggiatura nel migliore dei modi.



6 – SAPONETTE E GEL - Lavarsi a vicenda è sexy e contribuisce a migliorare l'intimità della coppia: scegli un sapone o un gel dalla profumazione particolare, sensuale e avvolgente. In alternativa, versa in un detergente neutro qualche goccia del tuo olio essenziale preferito. Il fatto di toccarsi a vicenda, insaponarsi e lasciarsi scorrere l’acqua addosso è un mezzo potente per accendere la passione e dimenticare la routine.



7 - SPUGNA NATURALE – Se per lavarti ti piace usare una spugna, scegline una naturale. E’ una carezza molto piacevole per la pelle.



8 - GIOCHI SEXY – Tieni a portata di mano un sex toy waterproof: stimola il desiderio e creano un clima ludico.



9 - MASSAGGIO BAGNATO – Scopri quanto è divertente e piacevole utilizzare una spugna per massaggiare il corpo del partner mentre l’acqua vi scorre addosso. Parti dalle caviglie e risali verso l’alto, senza fretta e senza trascurare nessuna parte del corpo. E’ un modo per coccolarsi e godere un contatto pelle a pelle.



10 - OLIO PROFUMATO – Prepara in anticipo un olio aromatizzato per un massaggio hot da fargli dopo la doccia. E' sufficiente versare alcune gocce di olio essenziale in un olio vegetale, ad esempio di riso, leggerissimo, oppure usare dell'olio di cocco. E la routine quotidiana, a questo punto, non esisterà più.