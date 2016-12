Due cuori e una vacanza: lo sai che divertendoti puoi fare terapia?

1 RIFLETTI – La vera ricchezza è il tempo. Il tempo è la moneta con cui, senza rendercene conto, regoliamo i nostri scambi, dal lavoro alla vita privata. Tu vendi il tuo tempo: lo doni a chi ami, talvolta lo perdi. Sicura di essere consapevole di come lo usi?



2 RILASSATI – Vuoi andare controcorrente? Non si tratta di abolire i regali, ma semplicemente di recuperare il valore delle cose. Invece di trascinare il partner per negozi e innervosirti di fronte a un'interminabile lista di regali respira. Scegli piccoli pensieri, esperienze, cibi preparati a mano. Da regalare solo alle persone più care.



3 MODALITÀ OFF – Le giornate libere sono terribilmente rare. Regola numero uno: spegnete telefono e sveglia. Dormire fino a tardi, fare colazione a orari improponibili e passare tutta la giornata senza far nulla distenderà la pelle e l'umore più di un antirughe.



4 ALLENATEVI – Secondo gli esperti più si fa sesso… maggiore è la voglia di farlo! La passione è un allenamento quotidiano: il momento migliore è fra le tre-quattro di notte e le nove del mattino, quando il testosterone è al massimo. Ma nessuno vieta di sperimentare anche altre ore della giornata…



5 NEVE E… – Chi ha detto che la montagna è solo per i patiti di sci e snowboard? Esistono le passeggiate con le ciaspole, il trekking sul ghiacciaio, ma anche la magia di tornare bambini nella meraviglia assoluta di un paesaggio innevato, le battaglie con le palle di neve, il sapore della cioccolata calda. Impariamo a uscire dagli schemi.



6 NATALE ALTERNATIVO – Quando tutti sono impegnati nei pranzi di famiglia, le strade offrono una magia speciale. Anche la solita città, all'improvviso deserta, sembra più bella. Sì al viaggio on the road. Autostrada? No, grazie. Giocate a perdervi fra castelli e abbazie, nelle strade secondarie, alla ricerca di locande e angoli romantici.



7 SPAZIO AI SOGNI – È vero, è tradizione passare le feste insieme. Ma lui è la tua famiglia, il compagno che hai scelto per la vita: vale la pena essere egoisti ogni tanto. Se il Natale in costume ti affascina da sempre, afferra l'occasione. Quando scegliamo la nostra felicità, chi ci vuole bene è felice di conseguenza.



8 SAPORI SCONOSCIUTI – Oggi bastano pochi euro per acquistare un biglietto e partire alla scoperta di località sconosciute, qui nel cuore dell'Europa. Dalla romantica Polonia a Budapest, o le magiche atmosfere di Praga, non ci sono scuse: usa internet, scegli un posto in cui non siete mai stati. Prenotare un hotel o un appartamento sarà come assaggiare una vita parallela.



9 VIAGGIO NEL TEMPO – Che cosa vi piaceva fare quando vi siete conosciuti? Anno dopo anno diventiamo persone con gusti e caratteri nuovi, ma certe vecchie passioni non muoiono mai. Andate a caccia dei vostri luoghi del cuore. Un vecchio hotel decadente, il concerto in una città lontana, la musica da ballare insieme: quando scatta la passione persino la solita cucina sa trasformarsi in un dancefllor all'ultimo respiro.



10 OSARE L'ISTINTO – A volte non c'è cosa più gratificante che boicottare i… propri piani! Quante volte ti impegni strenuamente per organizzare tutto fin nei minimi dettagli? Stop. È faticoso e rischia di logorare entrambi. In un hotel di lusso o bloccati nell'ingorgo delle sei, quello che renderà speciale la vostra vacanza è semplicemente la capacità di viverla insieme: guardarvi negli occhi e ritrovarvi con un sorriso complice, qui e ora.