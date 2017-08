Due cuori e una vacanza: conosci davvero il tuo lui?

Cosa vi piace fare? Questa domanda all'apparenza scontata può racchiudere informazioni importanti sulla persona che siete. Vivere la giornata fianco a fianco vi darà modo di comprendere meglio l'altro. Non avere paura di sperimentare le sue passioni o fare esperienze nuove, sarà un'avventura in grado di aggiungere complicità alla relazione. Al di là della singola occasione, lo stile di vita ci aiuta a capire se esiste una visione comune o se vi trovate irrimediabilmente divisi. Amare cose diverse può essere un'ispirazione per entrambi, ma solo se saprete calarvi nella realtà dell'altro con& curiosità, assenza di giudizio e voglia di condividere.



Tutto sotto controllo: Lui è il tipo di persona che tende a programmare tutto? Difficilmente cambierà. Organizzare gli spostamenti al meglio, incastrare date e percorsi, trovare l'hotel migliore può essere un modo per cercare di far trascorrere alla persona del cuore una vacanza indimenticabile, tuttavia non deve costituire un'ossessione. Questo atteggiamento nasconde il bisogno di tenere tutto sotto controllo. Prova a coinvolgerlo in una scelta differente oppure stimola il partner a deviare dalla traiettoria pensata e osserva le sue reazioni. Seguire tempistiche ferree e percorsi obbligati può risultare limitante, soprattutto se, contrariamente a lui, ami l'imprevisto e il gusto per le novità.



Imprevisti: Ogni viaggio che si rispetti non è esente da contrattempi, cambi di programma e disavventure: ciò che può variare sensibilmente è il modo in cui affrontiamo l'emergenza. Vi guardate e scoppiate in una risata? Ottimo, affrontare le difficoltà con una carica positiva è una risorsa preziosa per la coppia: l'umorismo scioglie la tensione e trasforma la prospettiva. Insieme è più facile sentirsi rassicurati. Attenzione quando la discussione si trasforma in un litigio anche di fronte a problemi minimi come una strada sbagliata o il treno perso. La vita nella quotidianità può essere molto più complicata, sei sicura di volerla trascorrere insieme a un compagno poco ironico e privo di leggerezza?



Ordinati vs Caotici: Lui è un maniaco della precisione o, al contrario, un inguaribile disordinato? Si tratta di caratteristiche che riuscirai a modificare difficilmente, poco alla volta e solo se lui accetterà di vedere il problema. Il modo più realistico per affrontare la situazione è chiederti onestamente se ti senti in grado di sopportare il suo stile di vita… adesso e in ogni giorno della vostra vita insieme.



I conti tornano? Scialacquatore pazzo o… taccagno fino al midollo: non si sa quale dei due comportamenti alla lunga sia peggio. Stabilire un budget è un fatto di rispetto e chiarezza: l'importante è affrontare l'argomento in maniera limpida e gentile grazie a una comunicazione appropriata. Decidete insieme gli ambiti su cui desiderate risparmiare o quante cene al ristorante concedervi. Cerca di individuare le sue reali esigenze, in modo da evitare imbarazzi o frasi non dette. Ricorda che un conto è saper risparmiare, un altro è la taccagneria: spesso chi è avaro a livello materiale, lo è anche nei sentimenti.