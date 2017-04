Dimmi che difetto hai e ti dirò... come sedurre!

No, anzi sì, anzi forse: noi donne, si sa, siamo un po' volubili; i cambiamenti d’umore dell’ultimo minuto spesso irritano gli uomini, ma possono trasformarsi in un’arma di seduzione perché l'imprevedibilità ci aiuta a tenerli sulla corda. Il fatto di non sapere cosa aspettarsi stuzzica i maschietti, che devono seguirci per impedirci di sfuggire.



So tutto io: mettere i puntini sulle “i”, criticando ogni azione od opinione può stressare. Non è né supponenza né pignoleria: in realtà, siamo solo ricche di interessi e dotate di cervello pensante, attributi che seducono. Perché non interpretare questo atteggiamento in chiave sexy? La maestrina seducente che punzecchia l'allievo ha un potenziale erotico molto forte.



Dolcezza sempre: se ci si offende facilmente si può sdrammatizzare adottando due strategie: una è l’ironia e l’altra è la sincerità. Chiarire senza inacidirsi quando lui fa qualcosa che ci fa rimanere male dimostra sicurezza in noi stesse. Dire sinceramente cosa ci ha dato fastidio induce responsabilità e questo agli uomini piace molto, perché risveglia il loro senso di protezione.



Sexy in rosso: la timidezza può essere molto seducente se fatta passare per ingenuità: crea un intrigante senso di mistero che incuriosisce. Essere civettuole è consigliatissimo: arrossire, guardarlo con dolcezza magari sbattendo le ciglia, oppure alternare un silenzio calcolato ad un doppio senso saranno sufficienti per capire che è un gioco di seduzione.



No al principe consorte: agli uomini non piace non sentirsi all'altezza, dunque evitiamo di fare le prime della classe. Mostrarsi cooperative è invece vincente, tanto più che due cervelli lavorano meglio insieme piuttosto che da soli. Se siamo inevitabilmente competitive, l'unica è lanciare delle sfide, ma sempre con ironia e dolcezza, senza umiliare il nostro lui.