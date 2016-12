Dimagrire con il sesso

07:00 - Il piacere modifica l'umore e... la bilancia! Secondo i risultati di un'indagine canadese gli incontri fra le lenzuola migliorano l'affinità di coppia, oltre a costituire una vera e propria ginnastica in grado di migliorare tonicità e aiutare il dimagrimento.

Baciarsi con passione può consumare fra le 80 e le 100 calorie, togliersi i vestiti 12 calorie: i dati raccolti dall'Università del Quebec, in Canada, spiegano che i rapporti sessuali sono una vera e propria ginnastica. Se un uomo mediamente consuma circa 9,2 calorie in un minuto di corsa, con il sesso ne consuma 4,2. Un'ora di sesso equivarrebbe a 90 calorie e 30 minuti di corsa a bassa intensità.



Il team di ricerca ha valutato il consumo di calorie in un rapporto sessuale e durante un allenamento sul tapis roulant. L'esperimento ha coinvolto 21 coppie eterosessuali, di età compresa fra 18 e 35 anni, a cui è stato chiesto di avere quattro rapporti sessuali in un mese indossando un braccialetto che ne misurasse il consumo energetico. Meglio il tapis roulant o le lenzuola? Una donna impegnata negli esercizi d'amore consuma circa 3,1 calorie al minuto contro le 7,1 in 30 minuti di tapis roulant; come anticipato, gli uomini in media consumano 4,2 in un rapporto e 9,2 durante l'allenamento. Baciarsi per un'ora intera? 200 calorie.



Chi non ricorda il tempo in cui l'amore metteva le ali? Soprattutto durante la prima fase dell'innamoramento la leggerezza sembra totale: nell'umore e sulla bilancia. Le evoluzioni acrobatiche occupano tutti i posti consentiti (e non), influiscono sulla produzione di endorfine come una tempesta tropicale, fanno passare fame e sete. Purtroppo l'estasi tende ad avere una data di scadenza e la durata media di un rapporto si abbassa notevolmente nelle coppie stabili. Secondo alcune ricerche un rapporto fra i sette e i tredici minuti permetterebbe alla coppia di sentirsi soddisfatta, mentre andando oltre i tredici si rischia un rapporto deludente fino a sfiorare la noia.



Certamente non si può dire che sette minuti costituiscano una maratona dell'eros. E dunque, come recuperare? Impariamo a vivere la dimensione del gioco e ripensare il piacere come un momento in cui dedicarsi all'altro e a noi stessi con l'obiettivo di riappropriarci della bellezza della fisicità. Svestirsi, accarezzarsi, dedicarsi alle coccole e correre in giro per la casa, sentirci vitali e prendere in considerazione il partner riscoprendo il lato giocoso dell'esistenza... senza guardare le calorie, ma con la voglia di ridere insieme: forse il segreto di una sana ginnastica dell'amore è proprio questo.