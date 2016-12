Dieci idee per combattere la noia e accendere la coppia

1 GIOCHIAMO? – Buttarsi in nuove esperienze è un'emozione ad alta tensione. Non importa se si tratta di bungee jumping, golf o il luna park: sperimentare ciò che non abbiamo mai fatto è un modo per uscire dalla zona comfort, spaventarsi, imparare a stare in equilibrio, ritrovare spontaneità.



2 IN VIAGGIO – Entrare in auto e poi… lasciarsi guidare dalla curiosità. Hai mai provato? Un paio di giorni o un pomeriggio per andare alla scoperta dei paesaggi lontani dalla città, camminare mano per mano, sorseggiare un bicchiere dimenticando tutto per un attimo.



3 STUPISCI – Basta con le coccole a letto! Blocca il tuo lui per un mordi e fuggi in pausa pranzo. Spegni tutte le luci e crea una situazione romantica dopo il lavoro. Interrompi la preparazione della cena per baciarlo. Più pepe alla routine di sempre.



4 FAI DA TE – Lavorare fianco a fianco con un progetto di bricolage può essere un'incredibile esplosione di energia, soprattutto quando si tratta di ristrutturare insieme la casa, una stanza o un oggetto. Una passione che potrebbe trasformarsi in un secondo lavoro.



5 SOTT'ACQUA – Immersioni e bombole per i più avventurosi, terme e sorgenti per chi è in cerca di coccole: l'abbraccio avvolgente dell'acqua aiuta a rilassarsi, fa dimenticare le inibizioni, ha un approccio ludico. Per sciogliere le tensioni… e ritrovare la passione.



6 PRENOTA E… – Una notte in hotel, barricati nella stanza: sesso? Non solo. Cena nella stanza, dalla pizza al sushi. Libri, tv e una vasca da bagno tutta per voi. Una piccola pazzia per lasciare fuori dalla porta i problemi, almeno per una sera.



7 AMANTI, SEMPRE – Per giocare con la passione e tornare a fare gli amanti è necessario un ingrediente fondamentale: la lontananza. Non c'è niente di cui stupirsi: a volte c'è bisogno di avere tempo per sé, anche un'ora. Per perdersi in se stessi, fare una nuotata, riscoprire la solitudine... e poi ritrovarsi.



8 CONDIVIDERE – Sei immersa in un libro? Leggi al tuo lui qualche riga quando un concetto ti colpisce: forse non ama leggere, ma attraverso le tue parole può afferrare nuove ispirazioni. Tu fatti raccontare i suoi interessi, chiedi dettagli, fai domande. Condividere ci aiuta crescere.



9 AI FORNELLI – Il momento della cena può essere un obbligo, o diventare un piacere. Invece di alternarvi imparate a lavorare fianco a fianco. Può essere molto divertente: imparerete a coordinarvi, vedere come si comporta l'altro, accettare che ognuno faccia le cose a modo suo. Gustare la cena sarà ancora più delizioso.



10 PROGETTIAMO – Sognare insieme, calare un desiderio nella concretezza, vivere l'incertezza: dare vita a un figlio, una passione, un'idea. Non si fanno i figli, le case o i progetti per combattere la noia, ma avere il coraggio di pensare in due, condividere e tradurre i pensieri in realtà ha una forza dirompente, insegna l'umiltà, rafforza. Semplicemente ci fa sentire vivi perché è un'esplosione di pura emozione, fra difficoltà e gioia.