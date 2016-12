Dieci film sul sesso da vedere da sola o con lui per accendere la passione

L'amante (1992) – Marguerite Duras sconfesserà il film tratto dal suo romanzo, di sapore autobiografico e pubblicato per la prima volta nel 1984. Ambientata nell'Indocina francese, la storia narra l'amore proibito fra un ricco trentenne cinese e una giovanissima europea.



Lucía y el sexo (2001) – Scritto e diretto da Julio Medem, è stato il trampolino di lancio per l'attrice spagnola Paz Vega, che in questo film interpreta una cameriera di Madrid alle prese con una profonda riflessione sulla sua storia d'amore dopo l'incidente del fidanzato Lorenzo.



Secretary (2002) – È basata su una raccolta di racconti di Mary Gaitskill, Bad Behavior: fra autolesionismo e humor nero, una commedia che affronta il dolore come strumento di piacere. Per esplorare il mondo della dominazione e della sottomissione, BDSM e giochi di potere.



Le età di Lulù (1990) – Il film diretto da Bigas Luna è tratto dal romanzo della celebre scrittrice spagnola Almudena Grandes. Un'ottima occasione per immergersi nelle pagine del libro prima di lasciarsi trasportare dalle immagini di una vera e propria ossessione d'amore.



The dreamers – I sognatori (2003) – Basato sul racconto The Holy Innocents di Gilbert Adair, che dal suo scritto ha tratto la sceneggiatura, il film di Bernardo Bertolucci è ambientato a Parigi nel 1968. Ménage à trois, intrecci morbosi e incestuosi, desiderio e violenza: l'incursione nella vita di tre studenti fra contestazione sociale e turbamenti della passione.



I ponti di Madison County (1995) – Una coppia d'eccezione, Clint Eastwood e Meryl Streep, per un tuffo in un grande amore. Ambientata negli Stati Uniti, Iowa, la storia inizia con un tradimento destinato a sconvolgere la vita dei due amanti per sempre. Andare o restare? Scegliere non è mai facile, soprattutto quando in gioco c'è un matrimonio.



Come l'acqua per il cioccolato (1992) – Ci troviamo in Messico nei primi anni del Novecento, alle prese con una storia familiare. Quando le rigide convenzioni della tradizione si scontrano con l'illogica strada del desiderio il risultato è una passione proibita e dolorosa, capace di reggere e sovvertire la vita di due sorelle divise dall'amore. Diretto da Alfonso Arau, il film è tratto dall'opera di Laura Esquivel, scrittrice messicana.



Le fate ignoranti (2001) – Ironico, a tratti tagliente, dolcissimo: il film di Ferzan Özpetek con Margherita Buy e Stefano Accorsi narra una storia d'amore che si affaccia su più mondi, un tradimento capace di sconvolgere la routine di un'esistenza di successo, fin troppo perfetta. Perché, come spesso accade, la realtà sa stupire: in amore non esiste certezza.



Cinquanta sfumature di grigio (2015) – Diretto da Sam Taylor-Johnson, il film nasce dall'incredibile successo editoriale della scrittrice inglese E. L. James, pseudonimo di Erika Leonard. Bondage e sculacciate per una storia molto amata da alcuni, criticata da altri. Sadomaso e giochi di ruolo per esplorare con curiosità un viaggio estremo nella passione. Stroncato dalla critica, in otto giorni ha guadagnato 311 milioni di dollari.



500 giorni insieme (2009) – Per riflettere, commuoversi e vedere le cose attraverso la prospettiva di un uomo: il sogno romantico dell'amore che si infrange, la sofferenza e la depressione, l'uscita dalla giovinezza. Come ha spiegato il regista alla stampa, ci sono volte in cui ci si innamora pazzamente e follemente. Certi amori sono cicatrici indelebili.