Dieci dritte per mantenere il tuo matrimonio in buona salute

1 QUANDO PARLARE – Sembra banale, eppure non lo è affatto. Invece di dare per scontato che l'altro debba capire i tuoi bisogni, inizia a esprimere chiaramente ciò che ti serve per stare bene. Con chiarezza, gentilezza e onestà.



2 MEGLIO TACERE – Ci sono dei casi in cui stare zitti è la decisione più saggia che si possa prendere. Aspetta prima di dire quella parola o lanciare un insulto capace di scavare un baratro nel cuore. Meglio uscire di casa con la scusa della spazzatura e tornare sulla discussione a mente lucida.



3 SII GOLOSA – Un viaggio da sognare insieme, un progetto su cui lavorare fianco a fianco, nuove ricette e sapori da sperimentare ai fornelli: accendi la curiosità, ogni giorno. Non smettere di coinvolgere il tuo lui. Consideralo il tuo miglior complice.



4 IL VOSTRO TEMPO – Dove finisci per perdere il tuo tempo? Le trappole sono tante, da internet all'ennesimo sfogo che ti sei sentita in dovere di ascoltare, per non parlare delle due ore di straordinario non pagato. Inizia a chiederti quanto consideri importante la tua relazione… e quale priorità stai dando alla qualità della vita.



5 MUOVITI – Secondo un'indagine riportata sul New England Journal of Medicine il rischio di avere problematiche con il peso aumenta del 37% nel caso in cui il coniuge sia obeso. Crea una routine alimentare positiva: una dieta sana e l'abitudine a fare movimento mantengono in forma il corpo e permettono di scaricare le tensioni anche a livello emotivo.



6 TROVA LE TUE RISORSE – Accetta il rischio. Un rapporto di coppia non è un modo per evitare il senso di solitudine e trovare sicurezza. Scopri le tue risorse da sola, accetta tristezza e solitudine, lavora su di te: si incontra l'amore solo imparando ad amare se stessi.



7 BUSINESS PLAN – Circa il 40% delle donne americane ammette di nascondere al marito una fetta degli acquisti mensili: pessima idea. Considera la famiglia come un'azienda. Se avete debiti inziate a condividere impegni e obiettivi, in modo da elaborare le strategie migliori per dare una svolta alla situazione. Creare un piano d'azione comune vi permetterà di unire le forze e tener presente un orizzonte più ampio.



8 SINCERITÀ – L'abitudine a mentire aumenta il senso di angoscia, come spiegano recenti studi. Perché fare a meno del piacere della verità? Affronta con onestà il partner e agisci nel rispetto dei tuoi valori: in amore (e nella vita) vince chi ha il coraggio delle proprie azioni.



9 SCUSA – Chiedere scusa è segno di maturità, forza e intelligenza. State discutendo? Evita di pensare alle risposte intelligenti da dare: concentrati su quello che ti sta dicendo l'altro e ascolta le sue ragioni. Una discussione diventa un'occasione positiva per la coppia quando è motivo per confrontarsi, crescere, evolvere.



10 INSIEME – Quali sogni avevate quando vi siete conosciuti? I problemi e la routine non possono schiacciare l'autentica voglia di scoperta e felicità altrimenti il rischio è di trasformarsi in due estranei. Coltivate sogni, insieme. Chiedetevi che cosa vi piacerebbe realizzare: i desideri cambiano con l'età. Trovare nuove ispirazioni tenendosi per mano renderà la vostra relazione un viaggio avventuroso e pieno di meraviglia.