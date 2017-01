Dieci consigli per andare d'accordo con lui e… sua madre!

1 GARA? NO, GRAZIE – Tu e lei non siete in gara, ripeti questo concetto e trasformalo in un mantra. Il primo passo per andare d'accordo con la suocera è smettere di entrare in competizione. Lui ama entrambe, accetta questa semplice verità.



2 CUOCA PROVETTA – Lei è bravissima ai fornelli? Se al suo confronto sfiguri sempre… dagliene merito! Chiedere alla suocera le sue ottime lasagne o la pasta preparata in casa farà felice lei e per te sarà un vero dono.



3 LE TUE REAZIONI – Quando una critica ci fa reagire è perché sotto sotto ci ha colpito. Ascolta le tue emozioni. Lei ti sta facendo notare qualcosa? Sorridi e ascolta. Ognuno può avere opinioni diverse: il segreto è smettere di giustificarsi per le proprie.



4 QUESTIONE DI RUOLI – Case diverse… stili diversi! Se avete deciso di celebrare il Natale a casa vostra sei tu a decidere come organizzarti. Assumi il ruolo della padrona di casa iniziando a dire a mamma e suocera di mettersi comode. Per una volta saranno loro a riposarsi.



5 AUTOREVOLEZZA – Essere gentili e fermi molto spesso risulta difficile, perché implica avere il coraggio di portare avanti le proprie idee. Se credi in una certa cosa… falla nel modo che ritieni opportuno. L'importante è non perdere la calma, né l'educazione.



6 PRIVACY – Punzecchiare il tuo lui davanti a tutti è una pessima idea, specialmente in presenza delle famiglie reciproche. Quando la questione ha il potere di innervosirti è preferibile parlare e risolvere la cosa fra voi. Eviterai l'intervento di genitori e suoceri.



7 NONNI E NIPOTI – Durante l'anno chiedi aiuto a genitori e suoceri? Non puoi pretendere che non abbiano un opinione. Ricorda che non è una gara al più bravo, si tratta di dialogare insieme e trasformare le esperienze di ognuno nel miglior insegnamento per il bambino. Con generosità e diplomazia.



8 NON GIUDICARE – Quella che hai davanti è una donna proprio come te. Non puoi conoscere la storia di tua suocera in profondità, ciò che ha vissuto e sognato da bambina: pensa a questo e quando stai per giudicarla fai un passo indietro. Quando smettiamo di giudicare improvvisamente viene meno anche la paura di essere giudicati.



9 AIUTA – Siete invitati dai suoceri? Alzati e aiuta a sparecchiare. Chiedi a tua suocera di passarti uno straccio e asciuga le stoviglie. Aiutare è una piccola azione gentile, crea lo spirito di gruppo e ti distingue positivamente. Inoltre, costituisce un modo per avvicinarsi e chiacchierare.



10 SORRIDI – Un conto è dire a una persona “Rilassati, oggi sei tu a riposarti, te lo meriti”, un altro è trattare la suocera come un'invitata che deve saper stare al suo posto. Grazie alla gentilezza e a un sorriso autentico è più facile sciogliere le tensioni e ottenere risultati positivi, con le suocere e non solo.