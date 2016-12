Cosa amano gli uomini nelle donne? I 10 lati di te che lo fanno inammorare

1 INDIPENDENZA – Una donna che sa cosa vuole ha un potere altamente erotizzante, perché si assume la responsabilità della sua vita, non scarica le colpe sugli altri e trova energia in se stessa. Non si può che cadere ai suoi piedi.



2 PRESENZA – Tradizionalmente le donne sono state l'angelo del focolare e sotto sotto l'idea non muore. Al di là dello stereotipo, una compagna capace di accudire e aiutare il partner, creando un ambiente di casa rasserenante, farà breccia nel suo cuore. Ogni uomo desidera sentirsi utile e desiderato.



3 SILENZIO – Essere in grado di stare in silenzio non è da tutti, ecco perché quando un uomo incontra una donna capace di stare a proprio agio senza bisogno di parlare, l'effetto rilassamento è immediato.



4 AUTOSTIMA – Tantissime donne hanno difficoltà a creare una relazione positiva con la propria fisicità. Quando un uomo è in adorazione del tuo corpo non sta mentendo: lui non guarda la cellulite che tu osservi con occhio clinico, ma le forme che creano la tua bellezza, unica e speciale.



5 TENACIA – Le donne non mollano: quando puntano a un obiettivo sono capaci di grandi sacrifici e di anteporre il bene della causa al proprio. Questa tenacia esercita un fascino potente, perché una donna che sa combattere ha un cuore forte, emana forza e rispetto.



6 CONSAPEVOLEZZA – Per secoli agli uomini è stato chiesto di non piangere, né mostrare paura o vulnerabilità: un impegno molto pesante. Una donna capace di guardare con onestà le sue emozioni profonde aiuta anche il compagno a vivere e dare forma al proprio mondo interiore.



7 ENTUSIASMO – Quando una donna si lascia andare scopre in se stessa una riserva di entusiasmo, gioia e passione incontenibili, in grado di generare positività e forza anche nelle persone attorno.



8 PAZIENZA – Da secoli abituate a fare i conti con le difficoltà della vita familiare e la crescita dei figli, le donne hanno sviluppato la loro ben nota pazienza femminile. Una virtù che calma gli uomini e insegna loro che a volte è necessario essere umili, saper attendere e non perdere le staffe.



9 ORGANIZZAZIONE – In molte famiglie, sono le donne, da tempo immemore, a far quadrare i conti e pensare al benessere di tutti. Abituate a essere multitasking, una caratteristica femminile per gli uomini rimane un mistero a cui guardare con ammirazione.



10 SOPPORTAZIONE – Secondo una ricerca della Ohio University le donne tendono a affrontare meglio la sofferenza e gestire le emozioni negative. Questione di livelli più alti di estrogeni, ma non solo: forse perché geneticamente programmate per il parto, le donne sono abituate a stringere i denti e affrontare i momenti difficili in modo risoluto. Un modo di affrontare la vita capace di scuotere e dare forza anche al partner.