Coppie con molta differenza di età: i consigli per far funzionare il rapporto

Molte relazioni funzionano perfettamente nell'ambito domestico ma quando si mettono alla prova nella vita sociale falliscono miseramente. Nelle coppie con molta differenza d'età questo tipo di problemi è particolarmente frequente. Spesso, infatti, accade che una parte si senta fuori luogo in determinati ambienti o situazioni. Ecco, allora, le astuzie per essere a proprio agio in un rapporto ben assortito.



Accettare le differenze - Un uomo molto più grande avrà sicuramente avuto una gamma di esperienze che tu devi ancora affrontare. Il consiglio è di non sentirsi minacciati dal passato del partner ma, anzi, approfittarne e farne tesoro. Avrai occasioni di riflessione maggiori sulla tua vita e gli permetterai di guardare con occhi nuovi, freschi, le situazioni che vi si porranno davanti.



Evitare l'approccio genitoriale

Sia quando è la donna ad essere più grande, sia quando è il caso dell'uomo, l'approccio genitore/figlio è da evitare totalmente. Trattare alla pari il partner è fondamentale. In caso contrario, si andrà via dalla relazione come si è andati via dalla casa dei propri genitori.



Prendersi i propri spazi - Le amicizie sono una parte integrante della vita, quando c'è una differenza d'età e di modi di divertirsi, però, è difficile far incontrare gli amici dell'università con la persona che amiamo. Non trascinare il tuo compagno a delle serate in discoteca, costringendolo a un ruolo in cui non si sentirebbe a suo agio e che metterebbe a disagio anche te. Ritagliati, piuttosto, serate con gli amici in cui puoi divertirti come piace a te, lui farà altrettanto. Il punto d'incontro, poi, può essere un'occasione diversa: ad esempio una cena con gli amici di entrambi.



Non farsi condizionare dal giudizio altrui - Se si sta con qualcuno, si ama qualcuno, la differenza d'età non è assolutamente percepita. Ciò che è percepito, invece, è il giudizio degli altri. Non farsi plasmare dalle idee degli amici, per quanto in buona fede, è fondamentale. Se c'è una cosa che conoscono solo le persone che sono all'interno della relazione