Coppia: identikit dell'amante perfetto

Il fisico non basta: per conquistare una donna ci vogliono intelligenza, prontezza e un pizzico di sano umorismo. L'ingrediente segreto? La dolcezza insieme al senso del gioco , perché amiamo stupirci a ogni età. Ecco l'identikit dell' amante perfetto per tradire o... per trovare il vero amore.

IL SONDAGGIO – Il sito Incontri-Extraconiugali.com ha coinvolto un campione di mille donne per creare l'identikit dell'amante perfetto. I risultati? Per il 45% delle donne intervistate l'amante ideale è… già impegnato! Il rischio di un uomo single è infatti che si possa affezionare in fretta, al contrario chi ha già una coppia sa mettere un pizzico di pepe alla solita routine, senza pretendere troppe attenzione in cambio.



PANCETTA? SÌ, GRAZIE – Secondo le indagini solo il 15% delle donne punta sull'aspetto fisico. Il timore è che gli uomini eccessivamente dediti alla palestra siano più interessati ai muscoli che a divertirsi con una compagna fra le lenzuola. L'impressione conferma uno studio scientifico effettuato dall'università di Albany, New York: gli uomini divertenti sono considerate dalle donne i partner migliori.



RIDERE INSIEME – Le persone dotate di ironia e senso dell'umorismo risultano più attraenti e hanno maggiori probabilità di essere scelti come compagni di vita. Ti lasci conquistare da una risata? Quando si è compagnia di qualcuno in grado di rendere fluida e piacevole l'atmosfera, il clima della serata si accende.



EROS E… – Coltivare la passione significa farlo… anche con le parole! Ecco perché il pubblico femminile attribuisce particolare importanza al dialogo: scambiarsi confidenze, accendere la tensione erotica con le fantasie, imparare a giocare aumentano la complicità e rafforzano la capacità di divertirsi insieme.



IL CREATIVO – Le sorprese fanno bene a ogni età. Le donne lo sanno: trovare un uomo in grado di coltivare il gusto delle piccole cose è estremamente raro. Chi sa concedersi all'amore con dolcezza è un compagno da non lasciarsi sfuggire. Per la storia di una notte. O magari per tutta la vita.