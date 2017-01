Coppia: dieci idee per far durare un rapporto d’amore

i trucchi far sembrare lussuosi tutti i tuoi outfit 1 di 8 Istockphoto Istockphoto i trucchi far sembrare lussuosi tutti i tuoi outfit 2 di 8 Private Griffe Private Griffe i trucchi far sembrare lussuosi tutti i tuoi outfit 3 di 8 Private Griffe Private Griffe i trucchi far sembrare lussuosi tutti i tuoi outfit 4 di 8 Private Griffe Private Griffe i trucchi far sembrare lussuosi tutti i tuoi outfit 5 di 8 Private Griffe Private Griffe i trucchi far sembrare lussuosi tutti i tuoi outfit 6 di 8 Private Griffe Private Griffe i trucchi far sembrare lussuosi tutti i tuoi outfit 7 di 8 Private Griffe Private Griffe i trucchi far sembrare lussuosi tutti i tuoi outfit 8 di 8 Private Griffe Private Griffe i trucchi far sembrare lussuosi tutti i tuoi outfit leggi dopo slideshow ingrandisci

1 - Prenditi cura di te stessa – Non sottovalutare le tue necessità: quando senti il bisogno di qualche cosa, chiedilo con chiarezza, senza aspettare che lui “ci arrivi da solo”. Non rinunciare ad essere gentile, ma concediti un po’ di fermezza: non si tratta di egoismo, ma di un sano atteggiamento di autoconservazione, che fa bene al rapporto.



2 - Prenditi cura di lui - E’ l’esatto riflesso del punto precedente: ciascuno di noi ha le sue necessità e i suoi punti deboli, che vanno rispettati, compresi e aiutati. Fagli capire che è al primo posto nei tuoi pensieri (anche se non è l’unico tuo pensiero!) e che lo stimi e lo rispetti. Insomma: ascolta te stessa e nello stesso modo ascolta lui.



3 - I momenti di difficoltà toccano a tutti – La perfezione non è di questo mondo: è inutile aspettarsi che la vita scorra sempre senza scosse. E’ altrettanto inutile cercare di nascondersi a vicenda le difficoltà quando si presentano: meglio un sano confronto, chiaro e costruttivo, che aiuterà a capirsi e a crescere insieme.



4 - Litiga, ma nel modo giusto – Sì ai confronti, anche appassionati; no alle liti e ai ricatti morali, in cui si cerca solo l’affermazione di sé. Qualche suggerimento? Evita di alzare eccessivamente la voce, non abbandonarti a gesti estremi, come rompere piatti o simili, cerca di non perdere di vista il motivo per cui è iniziata la lite: se state discutendo perché lui è arrivato tardi a una cena di famiglia, è inutile rimproverarlo per tutti i torti che ti ha fatto in un anno. Limitati al punto e cerca di chiarire quello.



5 - Cerca di considerare le cose sotto più punti di vista – Spesso le incomprensioni nascono da una visione a senso unico delle situazioni. Fai uno sforzo per uscire dal tuo modo di vedere le cose e cerca di immedesimarti in quello che pensa lui. Costruisci il ragionamento ad alta voce, coinvolgendo il tuo compagno: sarà più facile per entrambi aprirsi all’altro.



6 - Conserva in ogni giornata uno spazio tutto vostro – Un momento di intimità nell’arco della giornata è una piccola oasi serena da coltivare ad ogni costo. Non serve molto: basta preparare la cena insieme, coccolarsi sul divano per mezz’ora prima di andare a letto, non dimenticarsi della buona abitudine di scambiarsi il bacio della buona notte. Soprattutto, come si diceva una volta, “non lasciare che il sole tramonti sulla tua collera”: se nella giornata c’è stato un momento di dissapore, fai la pace entro sera e cerca il chiarimento con una carezza e un sorriso che viene dal cuore.



7 - Non far leva sul sesso come premio o come punizione – Fare l’amore è un atto di donazione di sé al compagno e un piacere che coinvolge entrambi: non può essere ridotto al rango di “contentino” o di strumento per ottenere ciò che vogliamo.



8 - Non smettere di flirtare – Non rinunciare a mostrarti sexy, provocante, un po’ maliziosa. Ogni giorno. Mandagli qualche messaggino a doppio senso, non rinunciare a un completino di intimo frou frou, inventa qualche gioco provocante. La passione è l’anima di un rapporto vitale e il miglior antidoto alla noia che uccide la coppia.



9 - Fai un piccolo gesto che lo sorprenda – Bastano una carezza, un bigliettino infilato in tasca o nell’agenda, oppure un messaggino o una breve e-mail per fargli capire che stai pensando a lui. Basta davvero poco per una piccola sorpresa che parla di te e del tuo amore.



10 - Amarsi anche per i difetti - Nessuno di noi è perfetto, eppure le piccole bizzarrie (nostre e del partner) possono trasformarsi in note caratteristiche... che ci fanno innamorare. Se davvero amiamo il nostro lui non dovrebbe essere troppo difficile: se poi proprio non riusciamo a mandare giù qualcuno di questi aspetti, proviamo a trovare una dimensione positiva, o almeno buffa, a questo "difetto".