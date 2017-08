Coppia: dieci atteggiamenti da evitare dopo un litigio

Alzi la mano chi non si è mai pentito amaramente di qualche parola o di un gesto di troppo, sfuggito in un momento di collera, magari dopo un litigio . Quando siamo arrabbiati i si trova a dire o a fare cose che sarebbe stato francamente molto meglio tenere per sé. Come si può fare per superare questi momenti in cui il nostro autocontrollo non è poi così saldo? Il primo passo sta, naturalmente, in una corretta gestione delle nostre emozioni e in una sana vita a due, ma per incominciare possiamo a darci come regola una serie di comportamenti da “pronto soccorso arrabbiatura”, almeno per non peggiorare le cose. Ecco allora dieci atteggiamenti da evitare quando non siamo del tutto padroni della nostra lucidità.

1 – NON INSISTERE A OLTRANZA – Dopo aver spiegato il tuo punto di vista, dai un taglio all’argomento. Durante un litigio anche i momenti di silenzio hanno il loro peso. In queste pause l’altro ha modo di prendere in considerazione il nostro messaggio e metabolizzarlo, senza sentirsi aggredito. E, chissà, potrebbe anche darci ragione.



2 – NON FOSSILIZARTI SUL MOTIVO DELLA LITE – Litigare è un’attività faticosa: non rivangare troppo su quello che ha scatenato lo scontro, meglio cercare una soluzione e dedicare a questo lavoro tutte le energie possibili.



3 – NON RIVANGARE IL PASSATO – Se stai litigando per un motivo, fermati a quello, senza tirare in ballo altri fatti del passato, magari anche lontano. Meglio fermarsi a quello che sta capitando qui e ora.



4 – NON VOLTRARGLI LE SPALLE ALL’IMPROVVISO – Girarsi e andare via è un pessimo gesto, a meno che non ti serva per fare un breve stop e recuperare la calma. Se senti il bisogno di allontanarti, non stare troppo a lungo sulle tue: non alzare le barricate, ma non appena recuperata la calma fai un gesto distensivo. Se l’altro si sente respinto o punito dalla tua freddezza, la prossima volta eviterà di dirti che cosa prova.



5 – ESPRIMI LE TUE EMOZIONI, MA CON TATTO – Se, come si suol dire, ti “fumano le orecchie” e ti senti sull’orlo di una reazione incontrollata, per dare il giusto sfogo a queste emozioni, evita di farlo contro il partner: cerca un luogo appartato della casa (meglio ancora esci dalle mura domestiche) per un bel pianto liberatorio o per un urlo terapeutico.



6 – NON CHIEDERE SCUSA – Se sei ancora in collera (o se lo è il tuo lui) non è ancora il momento di chiedere scusa. Meglio aspettare di essere di nuovo sereni. Quando il litigio si conclude, lascia di solito il posto a un po’ di amaro: quello è il momento in cui esprimere all’altro, ma anche a se stessi, il proprio dispiacere.



7 – NON RINUNCIARE ALLA VERITA’ – Tacere per amor di pace è una strategia di corto respiro. Non si deve rinunciare a cercare di ottenere ciò di cui abbiamo bisogno per essere felici. L’importante è esprimere i propri sentimenti con gentilezza e rispetto per l’altro.



8 - LASCIA STARE I DOPPI SENSI – Inutile attaccare l’altro con frasi sibilline che rischiano di offendere e di generare equivoci. Meglio mettere le carte in tavola con chiarezza e semplicità.



9 - NON USARE IL SESSO - Fare l’amore è un gesto di donazione di sé al’altro. Via libera se è un modo per fare pace e dire che l’armonia è tornata. Meglio fermarsi, invece, se non te la senti (o se è lui a non volere). Meglio evitare anche se è un mezzo di ricatto, di premio o di punizione: in questo caso vale la pena rimandare tutto al giorno dopo, quando l’armonia è davvero tornata.



10 – NON PRENDERTELA: LITIGARE CAPITA A TUTTI – e non è segno di cattiva salute del rapporto: I battibecchi sono un fatto della vita, l’importante è imparare a confrontarsi senza troppa animosità e in modo costruttivo. Le coppie che non litigano mai, o che non litigano più, spesso sono semplicemente arrivate alla fase dell’indifferenza, il che è davvero un male. I litigi hanno un loro scopo e possono anche avere il loro lato buono.