Coppia: come fare la prima mossa senza perdere la faccia

RICONOSCI LA MAGIA – L'errore più frequente? Caricare noi stessi, l'altro o la relazione stessa di troppe aspettative. Un incontro è destinato a trasformarsi in qualcosa di più non solo a partire da un certo interesse o dall'impegno che vi dedichiamo. Dopo tutto le storie d'amore più azzeccate e durature contengono un quoziente di incalcolabile magia e imprevedibilità su cui non abbiamo potere. Abbandonati a ciò che deve essere, non forzare la situazione e... goditi questo incontro per ciò che è! Sarà comunque un'esperienza in grado di insegnarti qualcosa, farti ridere o capire ciò che proprio non vuoi più.