Convivenza: sei pronta per andare a vivere insieme?

TEMPO – A casa sua c'è uno spazio per te? La classica metafora dello spazzolino da denti nel bicchiere ha un senso profondo: accade quando iniziamo a far spazio all'altro e impariamo a vivere la casa come un territorio comune. Lasciare degli abiti a casa dell'altro, avere un cassetto con le proprie cose, il pigiama o lo spazzolino costituiscono piccoli segnali che stiamo condividendo il quotidiano nei gesti di ogni giorno. Attenzione, vivere sotto lo stesso tetto ha bisogno di impegno, generosità e voglia di condivisione: quando l'altra persona mostra fastidio è importante fermarsi a riflettere su questo messaggio



ABITUDINI – Ogni persona possiede abitudini diverse, che nascono dal carattere, ma anche dallo stile di vita e dalla famiglia. Avete mai fatto una vacanza insieme? In ferie siamo tutti più rilassati, bisogna ammetterlo. Tuttavia, vivere insieme, anche per un breve periodo, aiuta a capire meglio il partner. Non solo, in viaggio emerge una parte importante di noi stessi che riguarda il modo in cui affrontiamo la vita, dai contrattempi alle passioni del tempo libero: un aspetto da non sottovalutare.



SPESE – Com'è il suo rapporto con il denaro? Questo dettaglio è in grado di fare la differenza, perché può rendere la vita di coppia piacevole o… un vero inferno! I tirchi alla lunga si rivelano insopportabili quanto gli scialacquatori folli. Ricorda che in un rapporto per la vita essere pronti a fare sacrifici significa crescere insieme, darsi nuovi obiettivi, diventare adulti. L'obiettivo non è trovare un principe azzurro milionario, ma semplicemente una persona che lotta per i suoi sogni, capace di darsi con generosità e tenere d'occhio le spese.



DISORDINE – Siete disordinati? Imparare a gestire il proprio disordine è una questione di rispetto quando si vive con altre persone. Secondo una recente indagine le donne italiane in media impiegano tre ore in più nei lavori di casa rispetto ai partner: in Canada questa differenza si abbassa a sessanta minuti circa. Osserva il suo stile di vita e prima di fare la valigia chiarisci alcuni punti. Entrambi lavorate: dividete i ruoli e le incombenze di casa. Per vivere bene e avere tempo per voi avete bisogno di sostenervi a vicenda.