Contraccezione: i metodi più sicuri per vivere serena

PILLOLA – La pillola nasce fra gli anni Cinquanta e Sessanta, quando vengono sperimentati ormoni in grado di bloccare l'ovulazione. La somministrazione avviene per 21, 22 o 24 giorni: l'assunzione deve iniziare nel primo giorno del ciclo mestruale. Ogni mese si avrà una pausa di alcuni giorni in cui il corpo avrà una serie di sanguinamenti: quelle indotte dalla pillola sono false mestruazioni e il motivo per cui sono state messe a punto è soprattutto di ordine psicologico. In realtà recenti indagini stimano che il 60-70% delle donne desidererebbe non avere il ciclo o avere mestruazioni meno frequenti. Un tempo le donne mestruavano circa 160 volte nella vita, a differenza di oggi, il cui numero si assesta intorno alle 400. Hai una relazione stabile? Quando i rapporti sono frequenti e si ha un partner fisso la scelta di un anticoncezionale come la pillola può risparmiare stress e ansia, soprattutto se non si sta vivendo il periodo giusto per una gravidanza. Rivolgiti a un medico di fiducia: prima dell'assunzione sono necessari gli esami del sangue. È importante valutare le tue esigenze in maniera chiara e realistica.



CEROTTO – La pillola anticoncezionale può migliorare i dolori mestruali e i disturbi causati da squilibri ormonali, tuttavia deve essere assunta ogni giorno alla stessa ora. Esiste una certa tolleranza oraria, ma è importante individuare un momento della giornata e ricordarsi di portare con sé la pillola quando si è lontane da casa. Per esempio, abbinare la pillola alla beauty routine o al momento della buonanotte può aiutare. Sei smemorata e tendi a dimenticare continuamente l'assunzione? La pillola non fa per te. Il cerotto contraccettivo permette il rilascio di etinilestradiolo e norelgestromina mediante assorbimento cutaneo. L'applicazione del cerotto è con cadenza settimanale, ideale per chi ha problemi di memoria! A differenza della pillola, l'assorbimento cutaneo non presenta problematiche di vomito o diarrea che talvolta possono essere associate all'assunzione della pillola.



ANELLO – Da alcuni anni viene sperimentata una forma di contraccezione ormonale chiamata anello vaginale. Come suggerisce il nome, si tratta di un anello morbido da inserire direttamente nella vagina. L'anello provoca il rilascio di etonogestrel ed etinilestradiolo. L'assorbimento per via vaginale sospende l'ovulazione e dal punto di vista psicologico può costituire un vantaggio rispetto al gesto quotidiano di assumere una pillola, spesso vissuto in maniera negativa. Grazie al bassissimo dosaggio ormonale, si riducono effetti collaterali come mal di testa e ritenzione idrica: l'anello viene indossato per 21 giorni prima di essere sostituito.



SPIRALE – Inserita nella cavità uterina in ambulatorio, la spirale provoca un'alterazione dell'ambiente endo-uterino ostacolando il passaggio degli spermatozoi e inibendo i processi di impianto dell'embrione. Adatta per chi ha già avuto una gravidanza, l'efficacia è considerata buona ma non totale. Lo svantaggio nell'uso della spirale? Sale il rischio di infezioni.



DIAFRAMMA – Si tratta di una piccola membrana in plastica da inserire all'interno della vagina prima del rapporto. Il diaframma impedisce il passaggio degli spermatozoi e non protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili. Inoltre, l'efficacia contraccettiva non è totale, per questo il suo utilizzo va valutato attentamente.



PROFILATTICO – Sei giovane e non hai un partner stabile? Il condom, da applicare sull'organo genitale maschile, può proteggere i tuoi momenti di intimità. Aiuta il tuo lui a indossarlo e… scappa a gambe levate se il partner tenta di convincerti che potete farne a meno. Il sesso sicuro evita gravidanze indesiderate e protegge dalla malattie: chi ti ama ti rispetta.