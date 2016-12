Conquistarlo al primo appuntamento: come comportarsi?

1 ASCOLTA – Una fra le competenze comunicative più importanti da sviluppare (in amore e non solo!) riguarda l'ascolto attivo, ovvero la capacità di entrare in sintonia con l'altro attraverso l'attenzione profonda e la partecipazione. Ascolto attivo significa fare domande e… ascoltare le risposte! Dare spazio all'altro non è una questione scontata, perché spesso siamo così ansiosi di raccontare noi stessi da rischiare di invadere chi abbiamo di fronte. Usa il primo appuntamento per osservare l'altra persona, cercare di conoscerla e scoprire la sua personalità.



2 BUGIE? NO GRAZIE – Attenzione alle bugie facili, che rischiano di dare vita a malintesi e aspettative difficili da modificare. Togliere la maschera, soprattutto quando si tratta delle prime uscite insieme, ha un doppio vantaggio. Essere te stessa ti consente di vivere e esprimerti in libertà. Inoltre, aiuta entrambi a prendere consapevolezza su come siete realmente, ciò che vi piace e i vostri obiettivi: meglio capire subito se c'è feeling o… scappare prima che il legame diventi importante.



3 ASPETTATIVE – Meglio attendere prima di dare giudizi affrettati. Condividere la nostra visione di vita è importante, ma non deve diventare vincolante, anche perché… le idee cambiano! È grazie all'incontro con una persona speciale se modifichiamo le nostre idee su figli, lavoro e famiglia. Ecco perché è importante vivere il momento tenendo lontano le aspettative. Le aspettative ci fanno vivere nel futuro, ma mettere fretta all'altro rischia di farlo fuggire. Il segreto è pensare meno e sentire di più: prova a percepire se lui ti dà emozioni positive e abbandonati a ciò che il presente ti sta portando.



4 CHIAREZZA – Sii ciò che sei. Spiega le tue scelte senza vergognarti dei tuoi errori, condividi i valori che per te sono importanti: comunicare te stessa con sincerità farà comprendere all'altro che persona sei… e permette anche a te di capire se chi hai di fronte è positivo per la tua vita. I particolari più intimi? Sono una questione solo tua. È importante scegliere consapevolmente cosa svelare (online e nella vita!), perché ci sono cose che desideriamo tenere solo per noi. Meglio usare la completa sincerità, invece, se ci sono rapporti o storie d'amore che tengono impegnata la mente. Per lasciarsi coinvolgere da un nuovo rapporto è importante sentirsi liberi, con la testa e nel cuore.



5 A QUANDO – Ecco la domanda da evitare: quando ci rivediamo? Farsi prendere dall'ansia è controproducente. In amore vince chi fugge… o almeno, chi sa vivere senza fretta. Se l'appuntamento è stato un successo, uno o l'altro finirà per chiamare o fare in modo di farsi sentire. Il tempo è un fattore fondamentale. Accetta di lasciare spazio all'immaginazione, alla magia dell'ignoto, all'iniziativa (tua e dell'altro!). Spesso siamo così presi dall'idea di dover avere un amore che ogni appuntamento si trasforma nella ricerca del principe azzurro a tutti i costi. Rilassati. Divertiti, scopri l'altro con curiosità, lasciati coinvolgere. L'amore accade quando meno te lo aspetti.