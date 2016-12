Conosci il doggy style? Aumenta il piacere con la posizione giusta

1 PERCHÉ PROVARE – Quando lui ti abbraccia da dietro, le sue mani sono libere di accarezzarti e tu… puoi esprimerti in libertà senza paura di essere giudicata: il doggy style ti aiuta a sconfiggere imbarazzi e vergogna.



2 L'ALLEATO – Per aumentare il piacere usa un cuscino, da posizionare sotto la pancia e i gomiti. Sarà un ottimo supporto, morbido quanto basta.



3 DECIDI TU – È importante rendersi attive nella ricerca del proprio piacere: ascolta il tuo corpo, muoviti e… scegli il ritmo dell'amore!



4 I PRELIMINARI – Spoglia il tuo lui con estrema lentezza, soffermati sui dettagli e goditi l'attesa: il piacere diventerà un'esplosione di emozioni.



5 FATTORE EPIDERMIDE – Ricca di terminazioni nervose, la pelle è l'organo più sensuale in assoluto. Brividi assicurati con baci, carezze e piccoli morsi.



6 BENDATA? – Chiudere gli occhi aiuta a lasciar andare il controllo. Chiedi al partner di usare un foulard per bendarti, sarà una piacevole variante rispetto alla solita routine.



7 IL POSTO GIUSTO – Sfrutta il divano come supporto e trasforma il salotto con un'atmosfera soft: abbassa le luci, accendi candele e incenso: rilassarsi sarà una conseguenza naturale.



8 VIBRAZIONI HOT – Cosa ne dici di un massaggio? Aggiungi a un olio naturale qualche goccia di olio essenziale di ylang ylang, in grado di accendere i sensi grazie al profumo intrigante.



9 LASCIATI ANDARE – Con il doggy style è più facile liberarsi dai tabù. Smetti di pensare, segui il ritmo del piacere e abbandonati all'abbraccio del tuo compagno immaginando le fantasie più segrete.



10 URLA! – Concedersi la libertà di esprimere le proprie sensazioni amplifica il piacere e permette di raggiungere un livello emozionale profondo. Incontra lo sguardo del partner e dimentica ogni aspettativa: quando ci fidiamo dell'altro perdere il controllo diventa un viaggio nella passione da vivere in due.