Come vivere gli amori da vacanza

IMPARA A GIOCARE - Sei single? Sfrutta l'estate per concederti un pizzico di spensieratezza in più. Non si tratta di andare a caccia di storie, anzi, la questione è fare esattamente il contrario: lasciarti semplicemente libera di cercare e accogliere gli sguardi di chi non conosci. Accade di frequente che per paura di apparire inadeguati o per timidezza ci si nasconda dietro una maschera. Abbandona la paura del rifiuto e, semplicemente, goditi l'atmosfera di malizia che pervade di euforia l'aria estiva.



L'IMPORTANZA DEI SEGNALI - Se il dubbio è esporsi o meno di fronte alla persona interessata, rovescia la prospettiva e prova a applicare una strategia diversa. Siamo convinti che i sentimenti si manifestino soprattutto attraverso le parole: sbagliato. Il linguaggio non verbale è oltre il 90% della comunicazione. Per far capire all'altro che non sei indifferente usa piccoli gesti capaci di esprimere senza dire. Uno sguardo più intenso e lungo del solito, la mano che casualmente sfiora la sua pelle, un sorriso malizioso sono frecce dell'arco di Cupido.



ADESSO BASTA - L'insistenza non fa mai raggiungere i risultati sperati, è qualcosa che ormai dovremmo sapere. Inoltre, trascorsa l'adolescenza, non c'è nulla di più disperato e triste di chi non sa arrendersi. L'amore non è un'abilità o un merito: semplicemente, o accade o non accade. Di solito una sensazione di feeling profondo è avvertita da entrambe le persone coinvolte, tuttavia è essenziale fare sempre attenzione a non forzare le cose. Permetti alla situazione di scorrere in modo fluido e per scegliere ciò che ti va di fare impara a fidarti del tuo istinto.



NOTTE DI PASSIONE... O NO? - La risposta giusta per ogni occasione non c'è, per il semplice fatto che la vita è una questione di scelte: ognuna ti porterà verso una strada differente. Esiste invece la risposta giusta per te: è quella che ti permette di percepire un sorriso interno di sicurezza, calma, assenza di dubbi. Se qualcuno ti attrae ascolta ciò che ti dice la voce del cuore, senza paura, né false sperante. In fondo sappiamo anche ciò che a volte preferiremmo ignorare. L'altro ti attrae ma non lo conosci? Scegli tu il luogo dell'appuntamento e fai in modo che sia un luogo pubblico oppure organizza un piccolo party, informale e rilassante, con tanti amici.



L'EPILOGO - Ogni romanzo possiede un finale diverso: qualche volta ci stupiscono incredibili sfumature rosa, altre volte ciascuno ritorna nella sua storia. Non credere a chi dice che il colpo di fulmine non esiste; da un incontro di due ore sono nate storie di una vita intera. D'altro canto, non ti ingannare nutrendo false speranze. Rimani in un atteggiamento di spensierata apertura, goditi queste giornate di libertà e sole, accogli ciò che accade con generosità. Ciò che importa è il battito del tuo cuore, vivo e in movimento, e il ricordo di un'estate vissuta osando palpitare di felicità.