Come trovare l'amore su internet

SINGLE SUL WEB – Se fino a pochi anni fa destavano curiosità gli annunci sui giornali o le agenzie matrimoniali, oggi la rivoluzione è il dating online. Come hanno mostrato alcune statistiche, da 100.000 single attivi online nell'anno 2000 si è passati a 6.500.000 nel 2012: numeri destinati a crescere, anche a causa delle ridotte occasioni di incontro nella vita quotidiana.



CULTURA E CARATTERE – Uno studio effettuato in Gran Bretagna ha rivelato che in rete tende a riscuotere più successo… chi usa la grammatica! Fare errori grammaticali non contribuisce a dare un'immagine positiva di sé. Hai dubbi su come scrivere una frase o una certa parola? Digita il termine direttamente nel tasto di ricerca del motore che utilizzi di solito: ti segnalerà l'errore. Un ottimo modo per evitare figuracce e ripassare la grammatica.



COME TI PRESENTI – Guarda il tuo profilo come un osservatore esterno: che cosa ti rimanda? Riflettere sull'immagine che diamo agli altri è importante. Completa le informazioni in modo sincero, ironico, in grado di trasmettere emozione. Non dimenticare di scegliere una foto che ti rappresenti: meglio evitare selfie con vista doccia, sorrisi forzati e pose da star.



LE BUONE MANIERE – Il galateo esiste anche sul web, dove la piazza potrà anche essere virtuale, ma le persone sono reali. Anche se in apparenza non sembra, su internet vince l'autenticità: le parole suonano subito false quando non vengono dal cuore. Abbi il coraggio di giocare senza rinnegare ciò che sei. Sii gentile. Evita commenti a sfondo sessuale o doppi sensi di dubbio gusto.



ACCENDI LA CURIOSITÀ – Spesso la passione attecchisce laddove non è premeditata. Smetti di annoiare te stesso e gli altri ripetendo che sei single o ripercorrendo le sfortune amorose degli ultimi anni. Concentrati sul presente. Parla di ciò che ami, condividi idee interessanti, fai domande intelligenti: scopri il filo che può unirti all'altro attraverso le passioni comuni.



E DOPO? – Ci si incontra online, sfruttando la rete come una piazza virtuale in cui conoscersi meglio, scoprire gusti e abitudini, coltivare interessi, poi scatta il primo appuntamento dal vivo, ovvero la conferma o smentita delle impressioni raccolte sui internet. Secondo un'indagine effettuata da un noto sito per incontri oltre l'80% degli iscritti ha effettuato un incontro, rimanendo soddisfatto tanto da raccomandare l'iscrizione a familiari e amici.



DA EVITARE – Se una persona ha acceso il tuo interesse cerca di avere informazioni pratiche rispetto alla sua vita al di fuori della rete, in modo da costruire un quadro più realistico. Meglio non inviare foto o video compromettenti. Se si decide di incontrarsi è meglio che sia la donna a decidere dove: un luogo pubblico ben conosciuto sarà perfetto.



PIÙ LEGGEREZZA – Abbandona le aspettative o finirai per appesantire l'atmosfera emozionale. Quando abbiamo il coraggio di puntare su ciò che accende la nostra passione, in rete e nella vita, finiamo per incontrare persone in grado di condividere con noi interessi e spunti. Vivi il momento presente e non dimenticare di farti una risata. Il bello di un incontro non è andare a caccia del principe azzurro, ma imparare a godersi la relazione con una nuova persona, capace di aggiungere un pizzico di creatività e ispirazione alla qualità della nostra vita.