Come superare la fine di un amore

DATTI TEMPO, MA… – Dopo la rottura di una relazione è fondamentale avere pazienza e darsi il tempo sufficiente per elaborare la perdita. Allontanarsi dalla persona amata costituisce un vero e proprio lutto, per questo abbiamo bisogno di metabolizzare l'evento. Lasciar uscire rabbia, tristezza, frustrazione permette di dare forma alle emozioni negative e superare la fase critica evitando che i sentimenti repressi diventino un livido sotto pelle, doloroso e non detto. Attenzione, però: vietato chiudersi in casa per lamentarsi e inveire contro l'ex.



SMUOVI LA MENTE – Essere attivi a livello fisico aiuta a sfogare le tensioni e il senso di agitazione. Fare sport influisce sul rilascio di endorfine, è un modo per scaricare la rabbia, costituisce un'iniezione di autostima per l'umore e amplifica le sensazioni di benessere. Sentirti in forma e piena di energia ti aiuterà a gestire meglio anche la fame nervosa e la tendenza a cercare gratificazioni nel cibo, che spesso può comparire nei momenti difficili o di stress.



ORGANIZZA LA GIORNATA – Prendersi per la gola a colazione ha due effetti positivi: è il momento giusto per concedersi un dolce perché si avrà tempo per smaltire le calorie durante la giornata. Inoltre, in prospettiva di una ricca colazione il risveglio sarà più allettante. Permetti al dolore di uscire: le ferite possono guarire solo quando accettiamo di vederle e curarle, con pazienza e amore. Frequenta persone positive, organizza momenti spensierati con gli amici, lasciati coinvolgere dalle novità.



CURA TE STESSA – A fine giornata ritaglia del tempo per te. Evita di lavorare fino a notte fonda. Concentrarsi esclusivamente sul lavoro o guardare programmi televisivi per mantenere la mente occupata non è una soluzione. Vai in bicicletta, cammina, usa i pattini o lo skate. Assaporare l'aria fresca e il sole sulla pelle, incontrare lo sguardo dei passanti e immergersi nella natura è una vera e propria terapia per l'anima.



ELABORA PER IMPARARE – La decisione può essere stata presa da te oppure nascere dall'altro: in entrambi i casi quando una relazione si interrompe è importante cercare che cosa non ha funzionato. Darsi la colpa a vicenda non aiuta a crescere e aumenta la tensione. Usa un diario come occasione per riflettere. Che cosa desideri oggi da un compagno? L'ingrediente essenziale per immaginare un nuovo futuro è l'onestà. Rifletti su di te, spiega a te stessa che cosa desideri cambiare della tua vita, accetta la solitudine e impara a scoprire il piacere di stare con te stessa.